▲美式冰淇淋熱量高！一圖看懂3種冰品差異：「這1款」最清爽

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▲ 美式冰淇淋熱量最高，雪酪吃起來則最清爽。（示意圖／Shutterstock）
楊婷貽在臉書專頁《好食課》發文指出，台灣人最熟悉的「美式冰淇淋」（Ice Cream）每100克的熱量為206大卡，主要由牛乳、鮮奶油、糖和蛋黃等原料製成，其中蛋黃有助於液體和油脂的混合，是另外2種冰淇淋較少使用到原料，製作過程需要大量的攪打，讓空氣注入，藉此創造蓬鬆的口感。另外，美國FDA規定其乳脂含量不得低於10%，但各家差異大，用熱量百分比計算的話，甚至會高到40～50%，而這樣的特性造就了其滑順香濃的口感和滋味，同時也是美式冰淇淋高熱量的主要原因之一。
楊婷貽表示，「義式冰淇淋」（Gelato）每100克的熱量達196大卡，跟美式冰淇淋最大差異就在於乳脂的含量，其脂肪含量約4～9%，所以相對來說更為清爽，但熱量並沒有比較低，因為其製作過程不需大量的攪拌，因此口感更為扎實，且糖的添加量也不低，使其熱量僅稍低於美式冰淇淋。
楊婷貽透露，「雪酪」（Sorbet）每100克的熱量熱量120大卡，是3款冰淇淋中熱量和脂肪量最低的，主要由水、糖和新鮮水果製成，口感非常清爽，雖然在台灣並不常見，但可以在家用果汁機DIY，只要使用果汁機將水果、糖或糖漿混合在一起，使其呈光滑果昔狀，之後將混合物倒入容器，送入冰箱冷凍1～2小時，每隔30分鐘攪拌混合物後再凍結，反覆2～3次，直到質地接近軟一點的冰淇淋即完成。
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