台灣虎航飛哪都899元！今上午10:00開搶　「秋冬大促」只限兩天

一生必訪！可樂旅遊「合掌村、立山黑部」團　獨家開賣4萬多元起

▲可樂旅遊再度推出「來去立山住一晚」5日行程，並獨家取得有「最接近群星的渡假飯店」之美稱的立山飯店團體房源，行程只有一團11月5日出發，售價5萬9800元起。（圖／ホテル立山 提供）
▲可樂旅遊再度推出「來去立山住一晚」5日行程，並獨家取得有「最接近群星的渡假飯店」之美稱的立山飯店團體房源，行程只有一團11月5日出發，售價5萬9800元起。（圖／ホテル立山 提供）

記者葉盛耀/綜合報導

國外有不少被推為「一生必訪」的景點，大多不方便抵達，搭團體旅遊最是舒適愜意。可樂旅遊長期深耕日本主題旅遊市場、掌握稀缺旅遊資源，除了深受國人喜愛、席次超限量的「白川鄉合掌村點燈」與「日本環球影城」超夯跨年派對，今年更再度推出「來去立山住一晚」5日行程，並獨家取得台灣市場之立山飯店團體房源，行程只有一團11月5日出發，售價5萬9800元起。另外，加拿大西北地區旅遊局也攜手加拿大航空，推出雙人成行「極光之旅」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「立山黑部」被譽為日本阿爾卑斯山，是旅人們造訪北陸必訪景點，但因為交通過程複雜、需轉乘多達6種交通工具才能抵達海拔2450公尺的「室堂」，因此多數旅人會選擇跟團旅行。可樂旅遊今年再度與坐落於室堂之「立山飯店」洽談合作，取得飯店獨家釋放的團體房源，包裝僅此一團的「來去立山住一晚5日」，行程出發日為11月5日，秋末冬初的時節，除了能欣賞紅葉外也有機會探雪。

▲立山黑部被譽為日本阿爾卑斯山，坐落於室堂之「立山飯店」則位在海拔2,450公尺群山環繞、滿天星空。 (ホテル立山 提供)
▲立山黑部被譽為日本阿爾卑斯山，坐落於室堂之「立山飯店」則位在海拔2,450公尺群山環繞、滿天星空。 (圖／ホテル立山提供)
「立山飯店」坐落於海拔2,450公尺的室堂，有「最接近群星的渡假飯店」之美稱，除了能欣賞壯闊山景外，鄰近還有御庫裏池、雪之大谷等人氣景點。可樂旅遊還獨家安排「立山隧道」專人導覽，帶領旅人觀覽珍貴的建設映像紀錄，進行立山隧道破碎帶的地理歷史介紹等。行程亦規劃上高地輕健行，走訪白川鄉合掌村、金澤兼六園、上三之町等知名景點。行程只有一團11月5日出發，售價5萬9800元起，名額有限。

可樂旅遊獨家行程還有被封為一生必訪景點的合掌村，冬季雪中的合掌村彷彿是童話故事中的薑餅屋，每年點燈祭更是吸引全球旅客爭相前往。但想要親眼見證這浪漫之景可不容易，唯有抽中合掌村內的民宿、報名日本巴士行程或預約到車位的幸運者，才能於晚間留在合掌村欣賞唯美浪漫的點燈儀式。可樂旅遊特別規劃，由於點燈儀式結束的時間稍晚，為了讓旅客同時完整體驗點燈與舒適用餐，特地商請飯店與餐廳，為貴賓延後晚餐開餐時間，並安排當晚入住溫泉飯店，愜意度過難忘夜晚。2024年合掌村共有6個點燈日期，包括：1月14、21、28日，與2月4、12、18日，「合掌村夢幻點燈5日」系列商品，桃園與高雄皆能出發，期間限定價4萬3300元起。

▲可樂旅遊也特別規劃，「合掌村夢幻點燈5日」，冬季雪中的合掌村彷彿是童話故事中的薑餅屋，每年點燈祭更是吸引全球旅客爭相前往。（圖／可樂旅遊提供）
▲可樂旅遊也特別規劃，「合掌村夢幻點燈5日」，冬季雪中的合掌村彷彿是童話故事中的薑餅屋，每年點燈祭更是吸引全球旅客爭相前往。（圖／可樂旅遊提供）
另外還規劃出發日分別為12月29日與12月30日，僅此2團的「日本環球影城、跨年派對5日」商品，搶先全台開賣，帶旅客到大阪環球影城跨年，行程亦貼心規劃園內快通4項券，同時更早已取得園區外圍稀缺的跨年房源，讓旅客玩累了可隨時回到飯店休息、充電再繼續。

▲日本環球影城超夯跨年派對，可樂旅遊全台搶先開賣，限量２團！（圖／日本環球影城© Nintend提供）
▲日本環球影城超夯跨年派對，可樂旅遊全台搶先開賣，限量２團！（圖／日本環球影城© Nintend提供）
除了日本，另有業者推出賞極光行程此獨特商品。加拿大西北地區旅遊局攜手加拿大航空，推出雙人成行「極光之旅」，即日起至2023年11月30日期間，前往可樂、東南、易遊網、理想與雄獅五間旅行社官網，訂購加拿大航空飛往黃刀鎮的雙人自由行或團體行程，就可享回程免費停留日本或韓國的雙國遊之旅，並加碼贈桃園國際機場「環亞貴賓室」與 JetFi 桔豐科技「美加墨WiFi三日免費券」雙重優惠，名額有限，贈完為止。
 

▲加拿大西北地區旅遊局攜手加拿大航空，共推極光雙人遊划算行程。（圖／加拿大西北地區旅遊局提供，Copyright@Martina Gebrovska）
▲加拿大西北地區旅遊局攜手加拿大航空，共推極光雙人遊划算行程。（圖／加拿大西北地區旅遊局提供，Copyright@Martina Gebrovska）

日本推廣二三線城市！鳥取官方任倪暄為觀光大使　秋田搭虎航直飛

台灣虎航飛哪都899元！今上午10:00開搶　「秋冬大促」只限兩天

日本人真的不來台灣了！觀光局「對比數字慘烈」　眾揭2致命點

日本深度旅遊夯！燦星攜手虎航「直飛秋田」賞雪、樹冰12月免轉機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞