一生必訪！可樂旅遊「合掌村、立山黑部」團　獨家開賣4萬多元起

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「立山飯店」坐落於海拔2,450公尺的室堂，有「最接近群星的渡假飯店」之美稱，除了能欣賞壯闊山景外，鄰近還有御庫裏池、雪之大谷等人氣景點。可樂旅遊還獨家安排「立山隧道」專人導覽，帶領旅人觀覽珍貴的建設映像紀錄，進行立山隧道破碎帶的地理歷史介紹等。行程亦規劃上高地輕健行，走訪白川鄉合掌村、金澤兼六園、上三之町等知名景點。行程只有一團11月5日出發，售價5萬9800元起，名額有限。
可樂旅遊獨家行程還有被封為一生必訪景點的合掌村，冬季雪中的合掌村彷彿是童話故事中的薑餅屋，每年點燈祭更是吸引全球旅客爭相前往。但想要親眼見證這浪漫之景可不容易，唯有抽中合掌村內的民宿、報名日本巴士行程或預約到車位的幸運者，才能於晚間留在合掌村欣賞唯美浪漫的點燈儀式。可樂旅遊特別規劃，由於點燈儀式結束的時間稍晚，為了讓旅客同時完整體驗點燈與舒適用餐，特地商請飯店與餐廳，為貴賓延後晚餐開餐時間，並安排當晚入住溫泉飯店，愜意度過難忘夜晚。2024年合掌村共有6個點燈日期，包括：1月14、21、28日，與2月4、12、18日，「合掌村夢幻點燈5日」系列商品，桃園與高雄皆能出發，期間限定價4萬3300元起。
另外還規劃出發日分別為12月29日與12月30日，僅此2團的「日本環球影城、跨年派對5日」商品，搶先全台開賣，帶旅客到大阪環球影城跨年，行程亦貼心規劃園內快通4項券，同時更早已取得園區外圍稀缺的跨年房源，讓旅客玩累了可隨時回到飯店休息、充電再繼續。
除了日本，另有業者推出賞極光行程此獨特商品。加拿大西北地區旅遊局攜手加拿大航空，推出雙人成行「極光之旅」，即日起至2023年11月30日期間，前往可樂、東南、易遊網、理想與雄獅五間旅行社官網，訂購加拿大航空飛往黃刀鎮的雙人自由行或團體行程，就可享回程免費停留日本或韓國的雙國遊之旅，並加碼贈桃園國際機場「環亞貴賓室」與 JetFi 桔豐科技「美加墨WiFi三日免費券」雙重優惠，名額有限，贈完為止。