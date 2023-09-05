燕子市長化身帶貨女王　推薦身障中秋產品

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盧秀燕在鏡頭前大啖蛋黃酥，直誇非常好吃，還說台中的身障朋友認真、可愛且超厲害，手藝可比大師傅，手工製作蛋黃酥、廣式月餅、芋頭流心酥、鳳梨酥、堅果塔、牛軋餅等產品，沒有添加防腐劑，通過嚴格的食品衛生檢驗，好吃、好看又能做愛心，絕對是送禮自用兩相宜。
除了拍攝短影片，盧秀燕今市政會議當起代言人，向局處首長和市民朋友推薦身障團體的糕餅、禮盒、手工香皂等；另外，農友、漁友、青創產品、文創產品及工作室是市府扶植的產業，也是送禮好選擇，民眾可以上社會局、經發局、工策會、文化局、農業局官網查詢相關資訊，歡迎大家購買。
社會局表示，身障機構團體獲得穩定收益，服務能夠持續不中斷，身障朋友更從中展現能力和表達自我。月圓人團圓，中秋送優採產品更暖心，謝謝大家將心意化為支持行動，一起給身障朋友更多鼓勵與肯定。
今年12家中秋優採單位分別為伊甸迦南園烘焙庇護工場、立達啟能訓練中心、瑪利亞社會福利基金會、微笑天使烘焙坊、肯納自閉症社會福利基金會、愛無礙協會、信望愛智能發展中心、十方社會福利慈善事業基金會、瑪利MAMA手作麵包、美麗境界關懷之友協會、自閉症教育協進會和同心圓社區復健中心。
因為數量有限，歡迎提前預購，方便機構團體規劃製作數量，更多產品資訊及訂購方式可查詢社會局網站、社會局臉書粉絲專頁「社會有愛 溫暖臺中」，也可查詢衛生福利部衛生家庭署優先採購網路資訊平台。