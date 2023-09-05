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減量回收及資源循環推動 民眾拆除石綿瓦建材免煩惱

▲石綿纖維飛散易致吸入危害風險，請民眾多多注意。（圖／台南市環保局提供）
▲石綿纖維飛散易致吸入危害風險，請民眾多多注意。（圖／台南市環保局提供）

記者張振興/台南報導

為降低石綿建材廢棄物對人體與環境危害，台南市環保局提供200個名額，即日起至112年9月22日止，開放「一般家戶住宅」申請免費清除家中拆除打包後的石棉建材廢棄物，如申請超過補助名額將列入明年優先補助對象。

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早期曾廣泛使用石綿作為防火建材，自78年起被公告列管為毒性化學物質後，各機關陸續公布禁用規定，民眾住家翻新時，拆除舊裝潢若含石綿建材廢棄物，常會面臨裝潢業者不願拆除或索取高額處理費的困擾。

▲石綿纖維飛散易致吸入危害風險，請民眾多多注意。（圖／台南市環保局提供）
▲石綿纖維飛散易致吸入危害風險，請民眾多多注意。（圖／台南市環保局提供）
市長黃偉哲表示，環保局於112年積極爭取環保署補助經費，已拆除完妥之廢石綿瓦可由環保局清理，也提醒民眾，廢石綿必須與其他廢棄物妥善分類、暫存。申請案如經環保局審核通過，環保局將直接聯絡合法廠商清理，過程不會直接與民眾有金錢上往來，請民眾多多注意。


環保局長許仁澤表示，建築物若含有石綿之建材，如不去破壞它的結構，原則上不會對居住者健康造成影響。但拆除過程中若有破損，石綿纖維飛散易致吸入危害風險，呼籲民眾委託合法營造業、拆除業或室內裝修業者進行拆除作業，過程盡量保持完整性，經潤濕處理，並以雙層塑膠袋盛裝後，置於可封口之太空包內，再請環保局通知清除廠商至家戶收運。

▲石綿纖維飛散易致吸入危害風險，請民眾多多注意。（圖／台南市環保局提供）
▲石綿纖維飛散易致吸入危害風險，請民眾多多注意。（圖／台南市環保局提供）
環保局表示，因經費編列有限，申請對象以一般住宅為優先，工廠不予補助，符合資格且可於112年10月31日前拆除完成者，申請資料可於環保局官網文件下載區自行下載(https://reurl.cc/nD3L56)，另可自行參閱環境部化學物質管理署官網「石綿資訊專區」相關資訊(https://reurl.cc/3xneNM)。

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