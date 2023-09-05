▲人類乳突病毒疫苗「這幾個時期都能接種」　保護力不減！

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免疫力低 人類乳突病毒恐成子宮頸癌台北慈濟醫院婦產部醫師邱筱宸說明，人類乳突病毒顧名思義是一種只會感染人類的病毒，主要經由性行為接觸感染，以台灣而言的感染率高達五至八成。一般免疫力良好的情況下病毒仍會被體內免疫系統清除，但若是免疫力較低的族群就可能導致持續性感染，進而發展成子宮頸癌。早期的子宮頸癌前病變是沒有明顯症狀的，一般不容易察覺，只能經由子宮頸抹片進行篩檢。
即使曾有過性行 施打疫苗仍具保護作用美國疾病管制中心於2019年提出建議，26歲前無論男女都可以施打人類乳突病毒疫苗。對此，邱筱宸醫師表示，雖然對於越年輕、沒有性行為的青少女來說，疫苗施打效益越好，但仍有許多研究顯示，即使曾有過性行為或是成年女性接種還是具有一定保護效果。
而針對已經感染的民眾，只要感染情況輕微、尚未發展成癌症，仍可接種疫苗加強抵抗力。因此，除了政府公費服務對象外，鼓勵所有育齡的女性都可以接種人類乳突病毒疫苗。
感染人類乳突病毒風險 產婦逾兩倍產後更是女性接種疫苗接種的良好時機，根據統計，產婦感染人類乳突病毒的風險是未曾生育婦女的二倍。產後女性的子宮頸內部細胞會因為荷爾蒙變化，變得較容易受到病毒感染，進而產生癌前病變。而子宮頸的結構在分娩過程中也會產生改變，子宮頸口的外翻，將造成感染的風險增加。
邱筱宸醫師指出，接種人類乳突病毒疫苗可以在產後幫助女性建立免疫防禦，且美國婦產科醫學會和疫苗接種委員會已經證實，在哺乳期間接種疫苗不會對嬰兒健康造成不良影響，因此建議產後婦女可於生產離院前接種第一劑，產後兩個月回診接種第二劑，間隔四個月再約定完成第三劑接種。但有計畫懷孕的女性建議可與婦產科醫師進行諮詢，懷孕期間的婦女則不建議施打。
9價疫苗預防病毒型別多 可與醫師討論是否施打相較於2價及4價的人類乳突病毒疫苗，9價疫苗可以預防的病毒型別更多，邱筱宸建議，若是曾接種過2價或4價疫苗的民眾，可以與醫師討論評估是否需要再補打。而除了疫苗接種外，也建議年滿30歲的女性每年接受一次子宮頸抹片檢查，也可以進一步自費進行人類乳突病毒檢測，降低子宮頸癌的罹患率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59102
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