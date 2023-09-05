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百公斤男月減12公斤！　「內視鏡胃袖整形術」助攻

▲百公斤男月減12公斤！　「內視鏡胃袖整形術」助攻
▲百公斤男月減12公斤！　「內視鏡胃袖整形術」助攻

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】44歲的張先生因117公斤、BMI 34的重度肥胖，長期受脂肪肝、肥胖所困擾，並伴隨高血壓和高血糖的問題，因意識到需要改變體態，以避免後續慢性病之發生，故前往門診諮詢。經與醫師充分討論，患者選擇以胃鏡進行「內視鏡胃袖整形手術」，後續配合飲食管理。自今年七月初完成手術後，已成功在一個月內減去12公斤，重獲健康。

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內視鏡胃袖整形術　新式減重手術恢復快

安南醫院消化內科主任蔡坤峰說明，鑒於近年肥胖治療領域取得重大進展，出現許多減肥方案，不僅在飲食管理和藥物治療上有所突破，新式減重手術如內視鏡胃袖整形術也成為新選擇。而內視鏡胃袖整形術的優勢在於安全性高、恢復快，大部分患者術後一兩天即可出院，且縫線系統效果長期穩定。

蔡坤峰分享，根據權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）曾發布的臨床試驗結果，胃鏡縮胃可使患者在一年內總體重減少近20%，顯著高於僅進行飲食管理的對照組，足見胃鏡縮胃已成為減重照護不可或缺的武器。

減重停藥復胖　可考慮「胃鏡縮胃」長期減重效益

另外，台灣在經歷了2021年興起的「瘦瘦針（筆）」熱潮後，不少患者也面對到停藥復胖，或是藥物治療高原的問題，此時具有長期減重效益的胃鏡縮胃，便成為可善加考慮的選擇。

不過，蔡坤峰主任提醒，不同的減重工具，有不同的優點與缺點，務必與專業醫師詳細討論，尤其體重管理是一件長期的事情，唯有找到自己信賴、也願意配合的團隊，才是成功減重的第一步。

肥胖衍生疾病多　養成良好飲食與運動習慣為上策

蔡坤峰補充，肥胖常衍生相關疾病如三高、呼吸中止、脂肪肝、胃食道逆流等，促使患者至不同科室診治，然解決上述疾病的根本問題──肥胖，其實才是至為重要，且健康飲食和運動仍然是減重過程不可或缺的要素。他指出，肥胖治療的進步，雖然為患者提供更多的選擇，並更容易實現成功減重；然而，減重效果因人而異，不能期望不切實際的結果，持續在生活中養成良好飲食與運動習慣，才能獲得長遠的健康回饋。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59103

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