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2023租屋補助審核下來沒！3步驟查詢申請結果　入帳時間公開

▲2023租屋補助審核下來沒？查詢申請結果只要3步驟，往例7、8月完成申請且符合資格者，最快10月就能入帳。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲2023租屋補助審核下來沒？查詢申請結果只要3步驟，往例7、8月完成申請且符合資格者，最快10月就能入帳。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

2023租屋補助方案已在7月3日開放申請，至今（6）已滿2個月，不少申請者已在上月底收到審核結果通知，有人被要求補件後，竟慘因「房東沒報稅」，面臨要吐回已領8個月租金補助的窘境，也有不少人遲未收到審核通知。《NOWnews今日新聞》為讀者整理「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」查詢申請結果3步驟及入帳時間。

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營建署300億擴大租金補貼方案，2023至2024年度截止時間為明（2024）年12月31日下午5時止，依申請人身分與租屋縣市別，提供每戶每月最高領1萬4400元租金補貼。詳細申請資格條件與加碼身分，請見相關報導：租屋族注意！300億租金補貼7/3上線　進度查詢、申請限制懶人包

▲2023租屋補助金額加碼表。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台網站）
▲2023租屋補助金額加碼表。（圖／內政部不動產資訊平台網站）
🟡2023租屋補助申請進度查詢
Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。

Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。

Step 3：網頁就會跳出2023租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，「申請完成」不代表審核結果，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。

▲想查詢申請進度，可上300億租金補貼官網，點選「進度查詢」。（圖／300億租金補貼官網）
▲想查詢申請進度，可上300億租金補貼官網，點選「進度查詢」。（圖／300億租金補貼官網）
🟡2023租金補助入帳時間
根據去年租屋補助入帳時間推測，若2023租屋補助在7、8月完成申請且符合資格，推測今年入帳時間應該會落在 10月，且款項會標註「行政院發」的字樣，不過實際的租屋補助入帳時間，還是要等營建署公告。但愈晚申請，入帳的時間也將延後。

此外，若8月申請租屋補助，租約是8月15日開始，如審核通過租金補助從何時開始計算？根據300億租屋補助官網QA，租金補貼將回推到申請當月，且按天數給付。

最後，如果還有其他問題也可透過以下3種管道查詢：
1、內政部營建署諮詢專線：（02）7729-8003【專人接聽時間：週一至週五上午8:00至下午6:00】
2、內政部營建署網站首頁（網址：https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼專區」
3、各直轄市、縣（市）政府【詳112-113年辦理租金補貼之單位、地址及電話資訊】。

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