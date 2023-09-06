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張嘴就劇痛，顳顎關節症候群非關節出問題！醫提醒當心與這件事有關

▲張嘴就劇痛，顳顎關節症候群非關節出問題！醫提醒當心與這件事有關
▲張嘴就劇痛，顳顎關節症候群非關節出問題！醫提醒當心與這件事有關

Heho健康

50 歲的女性患者，長期緊張愛操煩、睡眠品質差，上班會因為壓力偶有牙齒緊咬情形。近 1 年來，發現開始有張口疼痛，甚至無法大口吃東西，顳顎關節也出現聲音，睡覺壓到會痛，臉部和頸部肌肉也有疼痛感。該患者曾到牙科求診，經牙醫師診斷是「顳顎關節症候群」，給予咬合矯正器治療，卻沒有活得明顯改善，因而改求助身心科。

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中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主治醫師鄭映芝表示，病患的顳顎關節症候群與工作壓力大導致「自律神經失調」有關，因此，建議服用幫助穩定自律神經藥物，並搭配非藥物治療的電刺激及放鬆練習。治療 2 個月後，牙關緊咬強度明顯減弱，肌肉痠痛與壓痛感也改善許多。

鄭映芝表示，顳顎關節症候群好發年齡在 20〜45 歲，女性居多。它不像一般的四肢關節疼痛能輕易察覺，除典型張嘴緊繃感外，也可能會合併偏頭痛、臉頰悶脹等不適，常會明顯影響工作及睡眠品質。

顳顎關節症候群常見症狀

  1. 張口或咀嚼時，下巴會感到緊繃、疼痛。
  2. 嘴巴動作受限無法完全張口。
  3. 臉部或頸部肌肉痠痛。
  4. 耳朵內疼痛、耳鳴。
  5. 張口歪斜、下巴脫臼。
  6. 疼痛蔓延到眼睛後面、面部、肩部、頸部和背部等。
過去顳顎關節症候群常被認為是牙齒咬合不正造成，而用咬合板去治療；但現在漸漸發現，許多顳顎關節症候群並非來自於咬合不正，而是源自於心理壓力所導致的「自律神經失調」。

自律神經失調為何會誘發顳顎關節症候群

鄭映芝進一步說明，因為人們如果處在壓力大的狀況，即使是睡眠時間，口腔周圍的咀嚼肌群與脖子周圍肌肉仍會呈現緊繃狀態，長久累積之下，肌肉呈現宛如長期劇烈運動後的狀態，因而產生張口、咀嚼、吞嚥疼痛現象。

她提醒，當壓力大時，會出現不自覺地咬牙切齒、睡眠品質不好、睡覺磨牙等症狀，並合併焦慮症、恐慌症、肌肉纖維疼痛症、失眠等狀況，就要小心是自律神經失調。

此外，不是壓力會導致顳顎關節症候群，其他如牙齒咬合、假牙、肌肉、關節外傷、發炎、腫瘤或風濕性關節炎等，也可能會是顳顎關節症候群的原因，務必當心並尋求醫師診治，才能改善顳顎關節疼痛問題。



諮詢專家：中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主治醫師 鄭映芝

文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 張嘴就劇痛，顳顎關節症候群非關節出問題！醫提醒當心與這件事有關

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