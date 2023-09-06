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鄭映芝表示，顳顎關節症候群好發年齡在 20〜45 歲，女性居多。它不像一般的四肢關節疼痛能輕易察覺，除典型張嘴緊繃感外，也可能會合併偏頭痛、臉頰悶脹等不適，常會明顯影響工作及睡眠品質。
顳顎關節症候群常見症狀
- 張口或咀嚼時，下巴會感到緊繃、疼痛。
- 嘴巴動作受限無法完全張口。
- 臉部或頸部肌肉痠痛。
- 耳朵內疼痛、耳鳴。
- 張口歪斜、下巴脫臼。
- 疼痛蔓延到眼睛後面、面部、肩部、頸部和背部等。
自律神經失調為何會誘發顳顎關節症候群
鄭映芝進一步說明，因為人們如果處在壓力大的狀況，即使是睡眠時間，口腔周圍的咀嚼肌群與脖子周圍肌肉仍會呈現緊繃狀態，長久累積之下，肌肉呈現宛如長期劇烈運動後的狀態，因而產生張口、咀嚼、吞嚥疼痛現象。
她提醒，當壓力大時，會出現不自覺地咬牙切齒、睡眠品質不好、睡覺磨牙等症狀，並合併焦慮症、恐慌症、肌肉纖維疼痛症、失眠等狀況，就要小心是自律神經失調。
此外，不是壓力會導致顳顎關節症候群，其他如牙齒咬合、假牙、肌肉、關節外傷、發炎、腫瘤或風濕性關節炎等，也可能會是顳顎關節症候群的原因，務必當心並尋求醫師診治，才能改善顳顎關節疼痛問題。
諮詢專家：中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主治醫師 鄭映芝
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 張嘴就劇痛，顳顎關節症候群非關節出問題！醫提醒當心與這件事有關