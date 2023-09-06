我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼會有長假後開學症候群
- 壓力反應：可能會因為從休閒模式轉換回學業模式而感到焦慮、壓力或不適應。需要重新調整日常生活的節奏，包括早起、上課、做作業等。
- 學業壓力：因為需要應對學業的要求，包括考試、作業和專題報告等，而感到莫大壓力。這種壓力可能會在假期後迅速積壓起來，使他們感到不知所措。
- 生活節奏改變：放假期間，通常有更自由的生活節奏，可以選擇自己想要的活動和娛樂。返回學校後，可能需要適應更加結構化和規律的生活節奏。
- 社交壓力：放假期間，學生可能有更多的時間與家人和朋友相處，而開學後，他們可能需要重新適應學校環境，包括與同學和老師的互動。
長假後開學症候群的症狀
楊聰財提到，長假後開學症候群是一種常見的現象，通常出現在學生或教育工作者在長期休息之後返回學校或工作時出現，而一般上班族如果休了長假，返回職場也容易出現。而這種症候群可能表現出以下症狀：
- 焦慮：長時間休息後，重新回到學校或工作環境可能會讓人感到焦慮，擔心應對新的學習或工作壓力。
- 疲勞：長期休息後，重新建立起規律的學習或工作節奏可能會讓人感到疲倦和精力不足。
- 專注困難：可能難以集中注意力，處理新的學習材料或工作任務。
- 失眠或睡眠困擾：開學前夜，一些人可能難以入睡，擔心第一天的事情。
- 情緒波動：可能會感到情緒不穩定，因為要適應新的學習或工作環境。
- 生理不適：一些人可能會出現頭痛、肚子痛或其他生理不適，這可能是由於焦慮或壓力引起的。
- 社交困難：重新適應與同學或同事的互動可能會讓人感到不自在或困難。
楊聰財提醒，長假後的適應需要時間，不要太苛求自己，應該給自己足夠的寬容和理解。如果感到困難、疲憊或焦慮，這些利用以下方法幫助你更輕鬆地度過這段時間。
- 提前準備：在假期結束前，嘗試提前為學業或工作做準備，簡單做個待辦事項清單，確保可以更輕鬆地回到正軌。
- 逐漸調整生活作息：在開學或返回職場前，調整生活作息，可以避免突然改變時間表帶來的壓力。試著提前上床睡覺、早點起床。
- 做輕鬆的運動：輕鬆的運動可以幫助緩解焦慮和疲勞，如散步、瑜伽或伸展運動。
- 保持健康飲食：飲食對於身體和心理健康都很重要，避免過多的垃圾食品和咖啡因。
- 設定目標和短期計劃：為自己設定小目標和計劃，可以幫助你保持動力和焦點，減輕壓力。
- 找到支持系統：如果感到壓力很大，不要害怕尋求支持，與朋友、家人或諮詢師交流，分享感受和擔憂。
- 學習壓力管理技巧：學習如何應對壓力，可以更好地應對各種挑戰。試試深呼吸、冥想和放鬆技巧。
- 維護社交生活：和朋友交往，參加社交活動，這可以幫助你緩解壓力和焦慮。
- 給自己時間：不要期望自己在開學或工作的第 1 天就能表現出色，給自己適應的時間，逐漸恢復正常的工作節奏。
- 尋求專業幫助：如果長假後開學症候群嚴重，影響到日常生活和功能，快尋求專業心理健康支持，讓心理治療師或心理醫生幫助你。
諮詢專家：楊聰才身心診所院長 楊聰財
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
延伸閱讀：
擔心孩子會有「開學症候群」？醫提 4 招幫助孩童減輕症狀
收心操預備備！心理師教孩子4招戰勝收假症候群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孩子開學 1 周還未收心？精神科醫師傳授緩解開學收假症候群 10 招，上班族也適用