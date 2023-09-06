家屬面對失智症會感到害怕，其中一個原因，就是現階段藥物並沒有辦法阻止病程進展，或是恢復已受損的大腦細胞，但相隔長達二十年之下，終於有新藥 Lecanemab 在 7 月初獲得美國 FDA 批准，台灣失智症協會理事長徐文俊坦言：「往後五年將有更多新藥物可以選擇。」只是家屬在陪伴患者用藥與否也有許多眉角要注意。
睽違20年阿茲海默症終有新藥
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面對長輩不用藥！利用誘因助服藥
藥物治療目的希望可以增進患者的生活品質，減輕照顧者的負擔，但台灣失智症協會顧問湯麗玉坦言：「既然認知功能出現問題，不少病友都會忘記吃藥，甚至會信誓旦旦告訴你『我吃過藥了！』」
這時候就得仰賴家人們協助，照顧者需要在旁邊提醒，什麼時候該吃什麼藥，少部分失智長輩會主動乖乖吃藥、也有一部分是抗拒用藥，湯麗玉鼓勵：「對不愛吃藥的長輩需要一點方法，例如吃了藥可以出去散步、吃了藥以後可以提供一些長輩喜歡的誘因，再來與醫師討論一天不要這麼多次的用藥。」
用藥困難與醫師討論減少藥物顆數
長輩年齡大除了失智症用藥，本身還有共病，若是一個人有 3-4 種共病，每一種病就 1-2 種藥，加起來一天吃 7-8 種藥不為過，徐文俊強調服藥有兩大原則：
- 減少藥物顆數：可與使用長效藥物，一天原本吃三次，現在改吃一次讓顆數越少越好。
- 複方藥物：把兩種藥物合成在一起，避免出現有些藥一天吃四次、有些一天吃一次。
其實用藥的策略不單單是照顧者的工作，藥物使用策略與藥物醫療知識，需要跟醫師有很好溝通，若是服用藥物出現困境時，是可以與醫師做良好的溝通，另外千萬別成為一個開藥的病人，要求「醫師你開ＯＯ藥給我吃。」
相隔二十年！新藥 Lecanemab 減緩 27%認知功能下降速度
其實在治療失智症中的阿茲海默症的藥物主要有「膽鹼酶抑制劑」及 NMDA 受體拮抗劑，希望能減緩患者心智功能退化的速度，其他常藥物包括抗精神病藥物、抗憂鬱劑等，用於改善患者的精神行為症狀。
醫療進展之下，外界也相當期待新藥物的上市，上一次有新失智症藥物出現已經是 2003 年，相隔二十年下新藥 Lecanemab 今年七月正式全面性通過，從一項為期 18 個月的臨床試驗顯示，可將認知能力下降的速度減緩 27 %。
對於新藥的出現，徐文俊也抱持著樂觀的看法，他表示：「研究中觀察，若使用藥物以後跟沒有用藥安慰劑相比，兩者病程約有五個月的差別，此外使用藥物後可觀察到明顯把類澱粉移除，從正子攝影的結果後結果決定讓藥物通過。」
舊藥新用、非藥物治療須與醫師討論
目前 Lecanemab 藥物並沒有在台灣做臨床試驗，預計最快台灣通常要等美國跟歐盟 FDA 都通過，徐文俊預估最快 2025 年經由快速審查後有機會開始讓患者使用，將主要針對在輕度認知障礙、輕度失智症的阿茲海默症的病人。
除了新藥之外過往也有些藥物被認為有機會新用，像是中山醫學大學曾發表抗生素頭孢曲松可以防止神經退化、改善認知功能；或是美國研究團隊也曾發現威而鋼可以增加腦部神經圖細胞生長，面對這些舊藥的使用狀況，徐文俊認為：「有些仍停留在動物研究或是小型研究，需要能使用到人體還需要更多標準研究，此外也要考量副作用，像是維生素 B12、椰子油這類就是最終認定並未有明顯幫助。」
失智症用藥是非常複雜，需要家屬與醫師共同討論，除藥物治療之外，藉由環境的調整、活動的安排、溝通方式的改變、認知訓練、懷舊療法、亮光、按摩、音樂治療、芳香療法、寵物治療、藝術治療等非藥物照顧方法，也能改善失智患者行為症狀。
諮詢專家：台灣失智症協會理事長徐文俊
參考資料：台灣失智症協會
文、王芊淩／圖、巫郡俊／影、賴欣平
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 失智症長輩不吃藥怎麼辦！用藥策略、新藥發展專家一次解析｜Heho Topics