▲免費心理諮商需求大！經費再加碼增1.6萬人使用　了解補助對象、配套措施

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方案助1710人及時就醫、介入 經費使用率已達95%根據衛福部資料顯示，「年輕族群心理健康支持方案」於112年8月1日上路至今，男女使用比約為1：2.8，年齡層以24－30歲為大宗（70%），15－17歲占6.2%，經評估達轉介風險者約占30%（1710人）。心健司司長陳亮妤提到，這也顯示原本有風險卻沒就醫的1710人，可因此方案被發現並進一步就醫治療。
可見這項方案確實能篩檢出許多高風險的年輕族群，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理，並讓專業醫療團隊介入與治療。不過，根據衛福部資料顯示，截至8月31日服務人數為5,702人（總使用人次為10,278人次），已達原補助人數的95%，經費使用率為57%（以每人使用3次計算則為95%）。
加碼補助擴增服務人數 了解補助對象、配套措施為確保有諮商需求的年輕族群得以持續獲得心理支持，衛福部經評估後決定加碼補助地方持續辦理，本次新增挹注經費共約7,843萬餘元，預計可再增加服務16,341人（49,023人次）。
陳亮妤司長說明，補助對象依舊是15－30歲的族群，因為這是自殺趨勢上升最快的族群，而補助次數一樣是每人3次，方案主要有鼓勵年輕族群勇於求助、傳達正確認知心理諮商、加強高風險個案轉介醫療等3大重點，民眾可至簽約心理機構或醫療院所預約。
此外，衛福部也針對年輕族群心理健康支持方案的服務品質、經費、資源等提出以下相關的配套措施，包含：
- 為利服務效果及品質，自民眾第1次使用心理諮商服務日起，總期程不得超過3個月，2次服務相隔期間不得超過1個月。
- 如補助額度已屆用罄，地方衛生局應提前至少二週公告，讓民眾知悉。
- 地方衛生局於每週調查轄內補助服務之使用情形（含剩餘人數名額），且公告於官網，以利民眾了解地方服務使用情形，亦增加可近性。
- 地方主管機關得依合作機構過去方案執行情形、轄內資源及稽核結果等，予以調整分配資源。
- 如3次補助額度用完，由機構協助媒合社區中之心理健康服務資源，如：社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點。
鼓勵年輕人求助、面對問題 可依2點覺察諮商需求衛福部表示，未來將持續與七大公、學、協會，包含台灣精神醫學會、台灣精神科診所協會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、台灣臨床心理學會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、台灣諮商心理學會及台灣輔導與諮商學會等，共同建立民眾正確就醫觀念及優化心理諮商服務流程。
同時，也希望藉由此方案鼓勵年輕族群勇於求助，幫助其自我覺察、面對及解決問題。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，對專業諮商心理師來說，其實要發現自己有情緒困擾需要諮商協助有時也是困難的，建議民眾可以依以下2點觀察評估：
- 生活狀態改變（如：睡眠不好、胃口變差，或是胃口變好但心情未提升等）
- 親近之人的觀察提醒（如：他人表示自己笑容較少、最近看起來很累或壓力較大的樣子等）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59143
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