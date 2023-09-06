以舞蹈看見台灣傳承 「歲時之秋」演出圓滿落幕

由台南在地企業晉基建設與台灣守護文創推出的續傳文化推廣計畫「以舞蹈看見台灣傳承」最終舞劇「歲時之秋」，已於8/26、27在台南歸仁、新營文化中心感動落幕。由台、日、韓3國共同演繹這齣戲碼，描述秋季時分，3個國家在彼此相似的節氣脈絡下，各自發展出獨特的節慶風采。台灣團隊「藝姿舞團」將台南文化做16歲、拜七娘媽、乞巧等成年禮儀式轉化為舞蹈，勾勒出青澀孩童轉為大人的階段，如同象徵萬物成熟的歲時之秋，帶領觀眾以不同方式看見台南、看見臺灣文化。
記者林怡孜/台南報導
因為疫情睽違3年的歲時系列，由代表臺灣海外巡迴多次，享譽國際的台南在地知名舞團「藝姿舞集」，由團長郭玲娟領導，結合日本國家藝師、傳統歌舞伎舞踊「伎音戯座」，加上韓國被稱為當代最具影響力之一的舞蹈家辛恩珠率領的「辛恩珠舞蹈團」，3國合作再度登上臺灣舞台，以「歲時之秋」與民眾分享各國在秋季時節不同的慶祝、祈福舞蹈。
晉基建設董事長廖淑芬表示，續傳文化推廣計畫「以舞蹈看見台灣傳承」，是晉基首次合作舞團，規劃執行長達一年、橫跨２個國家、３個城市的大企劃。感謝郭玲娟團長率領藝姿舞集加入，使得計畫越發豐富，也深刻感受到在地文化保存的重要性以及臺灣文化的深厚與魅力不輸他國，而為自己的文化、土地做事的感動，更是無可比擬。這些都將成為晉基推出「井仔腳鹽田藝術節」的重要能量。
晉基建設即將邁入第5年，除了在建築本業上執行ESG永續發展、追求淨零碳排來守護這片土地外，也以「守護臺灣360年鹽業文化」為題計畫與「台灣守護文創」一起在台南北門區推出「井仔腳鹽田藝術節」活絡鹽埕地帶，將以前白金歲月最風光、最熱鬧的時刻，大家拼命工作、認真生活，一起廟會熱鬧的古早記憶喚醒，期待讓更多人關注臺灣珍貴的鹽業文化、地景古蹟與海洋資源。