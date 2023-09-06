▲肺癌、肺炎、長新冠傻傻分不清　久咳不癒別輕忽！

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出現肺癌5症狀 提高警覺盡速就醫肺癌每年死亡人數近1萬人，且為台灣「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，堪稱癌症「三冠王」。由於肺癌症狀與許多肺部疾病不易區分，導致6-7成患者確診時已是晚期。
- 咳嗽
- 有痰
- 呼吸困難
- 活動後易喘
- 咳血
6種高風險族群 早期發現早期治療目前國際實證，能夠早期發現肺癌的篩檢工具為低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT），重度吸菸者早期篩檢出肺癌，可降低20%死亡率。
- 癮君子與吸二手菸者
- 長時間接觸PM2.5等空氣汙染、工業廢氣、汽機車廢氣者
- 有肺癌家族史者
- 長時間接觸化學致癌物質與輻射線者
- 有肺部慢性病者
- 經常吸入油煙者
術後標靶輔助治療 有機會降低復發或死亡風險肺癌主要分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」，非小細胞肺癌占了約九成，又分成鱗狀上皮細胞癌、肺腺癌、大細胞癌等等。肺癌治療方式包括手術、化療、標靶、放療、免疫治療等，各期別的治療方式及預後不同。
- 早期肺癌患者：
- 晚期肺癌患者：
標靶治療的原理為抑制特定基因突變之癌細胞生長，避免殺死正常細胞，療效較化療更佳，副作用也較小，可減少噁心、嘔吐、掉髮、骨髓抑制、白血球下降等副作用，而且多數標靶藥物為口服，使用上較化療施打針劑更為方便。目前健保已有給付多項標靶藥物使用。
為了打造有「肺」無患的人生，羅永鴻醫師呼籲，肺癌高風險族群應避免接觸危險因子，國健署也有推出肺癌早期偵測計畫2，符合條件者可好好運用，早期診斷早期治療，存活率高、預後更佳。
1.https://reurl.cc/aVgaXD
2.https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4619
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58459
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