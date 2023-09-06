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肺癌、肺炎、長新冠傻傻分不清　久咳不癒別輕忽！

▲肺癌、肺炎、長新冠傻傻分不清　久咳不癒別輕忽！
▲肺癌、肺炎、長新冠傻傻分不清　久咳不癒別輕忽！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】根據衛福部統計，肺癌為2021年十大癌症死亡率第一位，肺癌更連續42年為癌症死因之首1。臺北榮民總醫院胸腔腫瘤科主任羅永鴻醫師表示，肺癌症狀與許多肺部疾病相似，建議民眾若咳嗽超過2週未痊癒，就應提高警覺就醫檢查，只要及早篩檢與治療，透過基因檢測或生物標記檢測及精準治療，有機會降低復發或死亡風險。

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出現肺癌5症狀　提高警覺盡速就醫

肺癌每年死亡人數近1萬人，且為台灣「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，堪稱癌症「三冠王」。由於肺癌症狀與許多肺部疾病不易區分，導致6-7成患者確診時已是晚期。

  • 咳嗽
  • 有痰
  • 呼吸困難
  • 活動後易喘
  • 咳血

6種高風險族群　早期發現早期治療

目前國際實證，能夠早期發現肺癌的篩檢工具為低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT），重度吸菸者早期篩檢出肺癌，可降低20%死亡率。

  • 癮君子與吸二手菸者
  • 長時間接觸PM2.5等空氣汙染、工業廢氣、汽機車廢氣者
  • 有肺癌家族史者
  • 長時間接觸化學致癌物質與輻射線者
  • 有肺部慢性病者
  • 經常吸入油煙者

術後標靶輔助治療　有機會降低復發或死亡風險

肺癌主要分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」，非小細胞肺癌占了約九成，又分成鱗狀上皮細胞癌、肺腺癌、大細胞癌等等。肺癌治療方式包括手術、化療、標靶、放療、免疫治療等，各期別的治療方式及預後不同。

  • 早期肺癌患者：
若癌細胞無轉移，羅永鴻醫師建議優先以手術切除腫瘤，並可以化療作為輔助治療。但早期肺癌即使有化療輔助治療，仍有復發風險，建議利用基因檢測或生物標記檢測找出特定之腫瘤基因突變，術後給予有效的標靶藥物或免疫檢查點抑制劑的輔助治療，有機會進一步降低復發或死亡風險。

  • 晚期肺癌患者：
通常不適合動手術，建議進行基因檢測找出突變基因，選擇適合的標靶藥物、免疫檢查點抑制劑（PD-1/PD-L1抑制劑）、或化學藥物治療。

標靶治療的原理為抑制特定基因突變之癌細胞生長，避免殺死正常細胞，療效較化療更佳，副作用也較小，可減少噁心、嘔吐、掉髮、骨髓抑制、白血球下降等副作用，而且多數標靶藥物為口服，使用上較化療施打針劑更為方便。目前健保已有給付多項標靶藥物使用。

為了打造有「肺」無患的人生，羅永鴻醫師呼籲，肺癌高風險族群應避免接觸危險因子，國健署也有推出肺癌早期偵測計畫2，符合條件者可好好運用，早期診斷早期治療，存活率高、預後更佳。

1.https://reurl.cc/aVgaXD

2.https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4619



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58459

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