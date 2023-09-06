雲林北港辦年度大型徵才活動釋736職缺平均薪34K

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為改善疫後產業缺工問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，當天符合「專案職缺」的麥當勞-計時服務人員亦將大舉招募，希望藉此機會補齊缺額、改善缺工困境；中高齡等特定對象只要經公立就業服務機構推介從事部分工時專案缺工工作、就業滿30日以上，每月薪資符合規定，每人每月發給5,000元，最長發給12個月。
為了讓海線地區的民眾掌握熱門工作機會，特別邀請於虎尾中科園區新設廠的「鑫烿綠色精煉特殊金屬合金材料股份有限公司」及「李長榮化學工業股份有限公司」參與設攤，兩家公司在政府推動ESG永續環保理念的政策下，也致力推行循環經濟與綠色環保，並現場開出4萬元以上薪資的機械操作工職缺，算是相當難得的機會。
活動當天亦推出限額「快速通關卡」服務，透過預約系統取得快速通關的民眾，當日參加活動將暢行無阻，無論參加「現場面試」、「履歷健檢」、「職涯測驗」或「DIY活動」，皆由專人引領接待、無需排隊等待，有興趣民眾趕緊上網登錄搶頭香!
虎尾就業中心主任張春美表示，為了吸引民眾踴躍參與面試，當天也祭出面試送刮刮卡活動，面試一份工作就可獲得一張刮刮卡，大獎包含「多功能萬用鍋」、「紓壓按摩枕」及「風扇」，前50名參加活動者，還可獲得精美早鳥禮，呼籲求職朋友把握機會不要錯過「找好頭路、拿好禮物」的機會，活動詳情可上「夏日慶典 就業薪起點」活動網頁 https://sites.google.com/view/sunny-job 。