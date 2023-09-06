▲締造小臉傳奇，一招拾回完美自信！

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肌膚開始出現老化現象？出現這些症狀時要注意！隨著年紀增長，皮膚中的膠原蛋白及彈性纖維也跟著流失，這些蛋白質的減少會使得肌膚失去彈性，而深層部位的骨骼與肌肉萎縮及位移，導致支撐力下降、韌帶拉長，臉部皮膚開始出現凹陷、下垂、鬆弛。辰星診所楊兆傑院長表示，想要減緩老化過程，首先需要減少膠原蛋白的流失、注意飲食均衡，攝取優良蛋白質和豐富的維生素；再來補充足夠的水分，幫助皮膚代謝有害物質，維持肌膚含水量；最後確保正常的生活作息，避免經常抽菸、熬夜，放鬆心情。除此之外，想要迅速改善膚況可以採取手術與非手術的方式，大部分患者會比較能接受非手術的方法做治療，因為其非侵入式、修復期短的特性相當方便，很適合平時無法請長假配合療程的民眾，像是電音波拉提、局部注射玻尿酸、微侵入式的埋線拉提等。
傳奇電波讓你默默無「紋」輕鬆變美 修復期短近乎不痛近期熱門的電波治療，是利用電波傳導到皮膚，以熱能刺激膠原蛋白增生重組，促使肌膚緊緻、淡化皺紋。常見的單極電波為一個導極，其穿透力較強、熱能高，特點是能改善皮膚範圍大的部位，但不適合施打於眼睛周圍及血管密集處的肌膚，並且疼痛感明顯，常使人打退堂鼓；而傳奇微針電波由於探頭本身十分細小，能將完整的熱能傳導至皮膚深層、降低表皮受到的傷害，療程舒適幾乎不會感受到疼痛，可根據不同深度做不同範圍的加熱，作用精準精確，針對局部皮膚的鬆垮和細紋皆能改善，適合想修復膚質、淺層皮膚鬆弛，撫平眼周和頸部紋路的患者，施作次數根據個人膚況不同會有所調整，建議施打1～3次，通常打1次約能維持半年功效。
傳奇微針電波能刺激膠原蛋白新生、除皺緊實、縮小毛孔，也可以每個月施作一次當作定期保養，讓膚質保持在穩定狀態。電波療程極具彈性，若有大臉及細紋多重困擾，也能先做單極電波再做傳奇微針電波，複合式療程相輔相成。楊兆傑院長提醒，電波術後可能會有些許小傷口，剛施打完第一天先避免上妝，之後簡單做好保濕防曬、補充一些優良蛋白質即可，而如果有正在懷孕哺乳的女性，皮膚有感染發炎、化膿，近期動過手術等患者不建議施作，若有敏感肌也要小心熱能刺激，最好與皮膚科專科醫師做充分溝通，選擇適合的療程。
締造美麗傳奇 三大原則趁早做起許多人在日常生活容易忽略飲食對皮膚的影響，比如水分如果補充不夠，會減少皮膚活性與含水量，缺乏營養也會加快老化現象；現在夏日紫外線旺盛，注意防曬相當重要，紫外線的照射容易加速皮膚中膠原蛋白彈性纖維的斷裂及流失，也許年輕時看上去不明顯，但症狀會隨年齡增長慢慢浮現，平時可多檢查手臂內外側的膚況是否有變化，謹記保濕補水、飲食均衡、勤勞防曬三大原則，是讓皮膚能常保青春的關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59065
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