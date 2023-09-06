高師大迎新　「新生共識營」熱鬧展開

國立高雄師範大學於5日上午假和平與燕巢兩個校區，同步舉辦112學年度新生定向共識營始業式，由校長王政彥、副校長唐硯漁及李昭蓉主持開幕儀式，為為期二天的活動揭開序幕。
記者陳美嘉／高雄報導
校長王政彥開幕式致詞表示，很喜歡今年共識營迎新主題：「漫步－人類與機器人之間」，新生在漫長的升學與測驗中，或許有些機械化，但祝福新生在高師大校園裡，隨著一門一門的課程、一位一位的老師、一次一次的活動、促膝長談的摯友，讓自己逐漸甦醒，體驗全人教育的內涵，開展更多元的自我，成為自律的人。
今年新生共識營以「漫步 Rambling」為主題，活動總召張怡表示，將「機器人」與「小王子」融入在營期當中，背景則是建立在空心的問題愈來愈嚴重，身處在世上的我們常常是最不認識自己的人。因此，「漫步」主題是期許新生能擺脫漫無目的的慌張行走，而邁向漫然自在的悠閒散步，亦是期望新生在這四年好好漫步、探索人生方向，能於自在散步在人生旅途時找到自己，並獲得漫然自在的新生。
高師大新生定向共識營跳脫僵化的活動框架，以創新活潑的精神辦理全校新生迎新，活動內容含括有志工訓練、定向通關、行政處室探訪尋寶、社團博覽會、傑出校友分享、政策行動劇宣導、大團結活動…等，期許透過精心設計的活動規劃幫助22個系（含三個原民學士專班）近千位的新鮮人，快速邁進大學第一哩路。