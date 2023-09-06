分析：中國對南海立場將危害與鄰國關係

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報導表示，北京上週公布新版中國地圖，單方面對南海大部分地方提出擁有主權，此舉令區內國家強烈反彈，包括馬來西亞、印尼、越南、菲律賓和汶萊，其中馬來西亞外交部表明不接受中國提出的擁有權，菲律賓則指中國希望藉此令其聲稱的南海主權和司法權合法化。
報導引述印尼艾哈邁德雅尼將軍大學（Jenderal Achmad Yani University）國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）說，長遠而言，北京在南海的主張將會使中國失去更多。
尤哈尼斯說，隨著區內國家的經濟和軍事實力日益強大，將會「記住這個羞辱」。此外，尤哈尼斯表示，基本上，中國難以收買區內國家的心和意願，一旦中國和美國發生衝突，區內國家將會更加願意靠向美國。
因此，尤哈尼斯認為，中國最近在南海的舉動，只是損害自身在區內的長遠影響和利益，將來更會引來反效果。
報導又引述菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說，針對中國公布的新版地圖，菲律賓政府公布了連串聲明，這也反映出區內正在「強力反擊」。
他舉例說，馬來西亞的外交政策一向低調，但在這次事件上，馬國是東南亞首個公開表明立場的國家；他說，在某種程度上，馬來西亞的反應正在測試東南亞國家對中國的忍耐度。（編輯：曹宇帆）1120906