遭詐假投資還替車手開脫 退休女遭詐900萬仍執迷不悟
高雄市一名退休公務員朱姓婦人誤信網路投資訊息，深信可以投資獲利，陸續以匯款及面交方式交付900多萬給詐騙集團，不僅將最後退休金用光還親友借款新臺幣310萬打算再搏一次，所幸親友報警求助，將車手林嫌誘出認罪，朱婦才驚覺受騙，但所投資的錢早已不知去向。警方除將林男依詐欺罪送辦外，並持續追查金錢流向，希望能幫朱婦找回老本。
記者郭凱杰／高雄報導
旗山分局警方日前破獲一起詐騙案件，朱姓被害人（58歲）今年6月在網路點擊投資廣告，未經查證便加入詐騙集團所提供LINE投資群組，依照對方指示下載投資軟體，陸陸續續匯款900萬餘元投資，詐騙集團食髓知味，4日下午14時再次要求朱婦加碼儲值購買股票，朱婦因積蓄已花光殆盡，只好跟親友借款新台幣310萬元，並依照詐騙集團指示攜帶現金，前往美濃區中華路上進行面交。
朱婦親友覺得有異，暗中與旗山分局警方聯繫，警方獲報後前往埋伏，當場逮獲35歲林姓男車手。面對員警的盤查詢問，林姓車手起初堅稱自己是投資理財專員，甚至出示理財專員識別證，想證明與朱姓被害婦人之間為投資關係，否認有意詐騙，經進一步查證身分時，發現他的身分證與理專識別證上姓名不符而特意製作的理財專員識別證，最後竟成了犯案鐵證，林嫌眼見無法自圓其說只好俯首認栽，警察到場抓人。
朱婦卻不相信被騙，直說「那個是我朋友啦!」、「你們抓錯人了!」，所幸員警苦口婆心說明相關投資詐騙案例，她才驚覺遭詐騙，不過，交給詐騙集團的900萬元卻早已不之所蹤，警方除將林男依詐欺罪送辦外，並持續追查金錢流向，希望能幫朱婦找回老本。