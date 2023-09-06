崑山科大視傳系校友為國慶主視覺操刀 展現民主永續

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國慶籌備委員會在9月4日公布由文化總會推動的國慶主視覺設計，由去年以「第二代馬蘭吟唱隊」與「董事長樂團」合作的《八歌浪Pakelang》專輯，拿下葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」的李政瀚、于薇兩位設計師操刀。李政瀚和于薇在文化總會的報導中說明設計理念，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學。
李政瀚和于薇表示，整體色彩搭配與造型，呈現出國旗在空中飄揚時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。國慶主視覺將應用在文宣品、禮品及會場佈置上，動態視覺則將在凱達格蘭大道上的國慶牌樓亮相。
于薇在大學期間已嶄露頭角，得獎績效琳瑯滿目，她的畢業作品由蔡銘君老師指導，與同學一起完成了《伴桌體－台灣文化字型設計》，不僅拿下2020青春設計節金獎及人氣獎銀獎、2020放視大賞優選、2020美國傳達藝術年度設計及廣告獎(字體類)年度卓越獎．更同時獲得美國IDA國際設計大獎海報設計類金獎、2021荷蘭Indigo設計大獎綜合平面設計類銀獎與文字設計類銀獎，表現相當優秀！