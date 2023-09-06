▲中風四肢萎縮無力、站不起來！ 「復健機器人」助向前走

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腦動脈瘤破裂出血 參與機器人訓練復健林女士的丈夫說，他永遠記得4月26日那天，妻子在工作時昏倒送醫，在醫學中心被診斷為右腦動脈瘤破裂出血，開刀後在加護病房住了50天，轉到一般病房後四肢日漸萎縮，他們決定轉到彰化醫院復健病房並決定參與最新的機器人訓練復健。林女士坐著輪椅被推到復健室，物理治療師將下肢機器人穿戴到她的下肢，後背還有操作儀表可調整抬腳等姿勢及力道，在機器人及治療師的幫助下，她站了起來，並一步步向前走，旁人鼓勵她，她也會向人道謝，短短的路實現了她卑微的希望。
物理治療師王繻儀說，下肢機器人可以幫人穩定重心，以外力慢慢地訓練抬腳往前走的力氣，最重要的是，可以控制在最正確的姿勢，如果要靠傳統復健，光是行走的前置作業就非常多，要經過坐姿、站立、平衡等訓練才可能進到行走階段，會比較難以辦到。
透過機器人復健 提高積極成效佳復健科主任指出，不只是中風者，其他腦傷、脊髓損傷或外傷導致下肢無法站立者都可以使用機器人復健，讓患者從坐立、站立、轉位到走路，儘早進入步態訓練，復健進程快了許多。今年該院引進機器人之後，使用者都很滿意，最重要的是自信心大幅提升，復健積極度也跟著提升，成效良好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59108
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