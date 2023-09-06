蟬聯必比登富狀元豬腳收小費挨轟 中市府：屬業者營業自由
蟬聯4年獲米其林必比登推薦的台中「富狀元豬腳」，店家最近貼出公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」，遭網友痛批變相漲價。台中市政府表示，收取小費、服務費是業者的營業自由，但費用若屬商品售價，則為消費重要資訊，業者仍需於交易時清楚且完整揭露；若發生消費爭議，消費者可以向市府法制局提起消費爭議申訴。
記者顏幸如／台中報導
網友在《爆料公社》發文，指「富狀元豬腳」店家在門口張貼公告，「即日起～外帶收5元小費 內用收10元小費」。該名網友指出「當你在櫃檯結帳完後，店員會提醒你記得投入小費，內用10元、外帶5元，投在櫃檯的小豬裡面，不投還不行」，質疑店家變相漲價「餐點漲價我能接受，強迫你投小費我選擇抵制他」。
「富狀元豬腳」則在粉專回應，他們的確是光明正大寫出小費制度，但「不想投小費真的不會逼您一定要投的」；蔡姓老闆也表示不會經手小費，甚至有顧客投100元。但此舉仍引發熱議，網友看法分岐「想漲價不敢漲，試水溫」、「變相漲價，小費不用開發票」、「只好請國稅局多多關心了」，「許多店家都有收10%服務費，一堆人不去問10%服務費，然後再來計較5元10元？」
對於店家收小費一事，台中市政府法制局表示，業者是否收取小費、服務費，是其營業自由，但若屬商品售價（非屬可選擇不給付的小費性質者），則為消費重要資訊，業者仍需於交易時清楚且完整揭露。
市府表示，若發生消費爭議，消費者得向市府法制局提起消費爭議申訴，由市府消保單位協助爭取合理權益。