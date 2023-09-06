陸力鋼鐵公司詐貸土銀3億9百多萬元　紙包不住火！

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調查局查出，陸泰陽係台中市太平區陸力鋼鐵工業股份有限公司及鼎力金屬工業股份有限公司之實際負責人。100年間陸泰陽以投入「滾珠螺桿」及「高速伺服精密下料機」兩項新產品之產銷，有購置機器設備之資金需求，而以陸力公司之名義，向臺灣土地銀行股份有限公司西臺中分行提出申請新臺幣5億元授信案，案經土銀西臺中分行報請土地銀行總行常務董事會核議通過。
陸泰陽基於對銀行詐欺取財之犯意，偽造陸力公司與某家精機公司假的交易合約書，內容為購買橋式雙柱五面加工中心機1臺、總價2400萬元、臥式搪銑床3臺、總價7402萬5000元。陸力公司簽發臺灣銀行臺中分行支票及支票存款帳戶之「客戶往來明細查詢單」等形式上之文件，於100年12月14日填載土銀西臺中分行「請領貸款書」，持以向土銀西臺中分行行使，佯以陸力公司已依合約書內容，向某公司採購機器設備並預付部分款項，致土銀授信承辦及審核人員陷於錯誤，而悉數撥付貸款金額5590萬5570元入陸力公司帳戶。
陸男再以同樣手法，後續分別6次與自己的關係密切之機械公司簽訂假交易合約書，佯裝購置內牙研磨、搪銑機、立式車床、高速模具加工機等共17台，陸男再以偽造合約書所載機器設備製造日期、規格及型式、製造商、廠牌等製造商出廠之標籤，分別釘掛在佯充上開合約書所採購之機器設備上，並提供不實之「動產擔保交易登記標的物明細表」予銀行徵信部門核對，致徵信承辦人員陷於錯誤，於現場查估機器設備後，據以作成「機器勘察報告」與「工廠機器設備調查估價表」並辦理動產抵押權設定。
陸男之詐欺犯行終被銀行察覺有異而報案，經調查局與台中市警察局偵辦移送，台中地方法院審酌陸男詐欺銀行金額超過1億元，造成土銀西臺中分行損害不小，危害金融秩序，情節非輕，判處陸泰陽有期徒刑4年。