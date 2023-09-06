2023台南購物節起跑豪華汽車等豐富大獎等你拿

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市長黃偉哲指出，明年適逢龍耀400盛典與臺灣燈會在台南，台南將會是全台眾所矚目的焦點，透過台南購物節作為暖身活動，炒熱話題也炒熱買氣。尤其今年一改過去「單筆」消費滿額才能抽獎的機制，讓民眾消費「累計」滿100元就有一組序號，無論發票或收據，小額也有中獎機會。
今日活動起跑優先開放會員回娘家，即日起至9月14日前至活動官網註冊會員，有機會獲得回娘家好禮iPhone14 Pro Max。正式活動自9月15日至2024年3月10日，歷時約7個月，除了有「週週抽iPhone」、「月月shopping月月抽」、「雲端shopping加碼抽」、「市民shopping專屬返現抽」，還有最後壓軸的豪宅、名車雙重抽等抽獎，更規劃超過30場系列活動，包括線下2大主題活動—「跟著一起動吃動」與「iShopping萌寵親子派對」，以及6大百貨精品行銷週、多場次商圈行銷等，就是要讓民眾好好買、用力花。
經濟發展局局長林榮川表示，台南購物節過去12年活動總參與人次超過150萬，總活動效益近新臺幣200億元，今年還有台南各區域觀光工廠、農會、各大百貨、賣場、超商及連鎖店等，涵蓋百家好店、文創商品、伴手禮、小吃等各行各業廠商參與，相信在全市總動員的情況下，定能開創更勝以往的佳績。