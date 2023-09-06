獨／收藏快衝！麥卡倫威士忌「1系列」停產絕版　專家揭增值空間

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探索系列從推出迄今已將近5年，算得上是經典系列之一，不過隨著全球旅遊零售通路推出全新「Colour Collection臻彩系列」，業者向《NOWnews》記者透露，接下來機場免稅通路將全面改售臻彩系列，探索系列售完不補，即將成為絕版品項，若是威士忌愛好者想要收藏的可得趕緊入手。
除了純收藏外，麥卡倫也是威士忌投資的增值王者，以限量的麥卡倫Edition 1系列為例，推出時建議售價約在2500至3000元，而Edition系列在2020年迎來系列最終章Edition No.6，其中Edition 1由於最早推出、現存量少，身價水漲船高，目前市場價格從2萬至9萬元不等，投資報酬率不容小覷，那麼即將絕版的探索系列是否也有投資價值呢？
對此，品酒專家凱莉表示，投資威士忌最重要的就是「品牌」，選到對的品牌加權指數是最高的，翻開各大拍賣網站、手冊，數一數裡面交易佔比最大的幾個品牌就是現在的黃金準則，品牌選對了就是漲多漲少的問題而已，其他增值的投資方程式：產量稀少、年份、酒款特殊性、是否是原酒、關廠酒廠等等也很重要。
雖然這些不能代表好不好喝，但當品牌推出一個系列，最初始的版本會隨著系列的完整結束而水漲船高，像麥卡倫的Edition 系列就是最佳例子。不過凱莉也提醒，雖然絕版酒款有機會身價倍增，不過麥卡倫《探索系列》產量多、缺少稀缺性，短期內漲幅很難大爆發。
最後，凱莉也幽默表示，威士忌與投資其他奢侈品最大不同就是，它最終仍是樣可飲用商品，即使漲幅沒有預期高也不會變壁紙，最後都可以轉開來喝，因此喜歡你所選的品項也是非常重要的。無論《探索系列》是否有增值空間，喜愛威士忌的民眾不仿趁著絕版前親自品飲。
而取代《探索系列》在免稅通路登場的全新麥卡倫「Colour Collection臻彩系列」也已經開賣，系列共五款12、15、18、21
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