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夏天揮別濕腋人生！購買、使用止汗劑注意5重點　核准止汗劑成分僅4種

▲夏天揮別濕腋人生！購買、使用止汗劑注意5重點　核准止汗劑成分僅4種
▲夏天揮別濕腋人生！購買、使用止汗劑注意5重點　核准止汗劑成分僅4種

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】每到夏天天氣炎熱就會經常汗流浹背，腋下總是濕濕的兩塊，許多人認為看起來相當狼狽、不雅觀，而且有時還會產生汗味相當惱人，因此會使用止汗劑來擺脫汗味戰士、濕腋人生。

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對此，食藥署提供簡單「止汗5叮嚀」，提醒消費者注意產品選購及使用安全，小心使用才能不當汗味戰士及避免人身濕腋，舒適清爽過一夏。

食藥署核准4種止汗劑成分　滾珠、噴霧劑怎麼選？

止汗劑屬於止汗劑屬特定用途化粧品，製造或輸入前需取得衛生福利部許可證。食藥署提到，目前食藥署核准止汗劑成分包含以下4種：

  • 氯化羥鋁（Aluminum Chlorohydrate）
  • 鋁鋯複合鹽類（Aluminum Zirconium salts）
  • 氯化鋁（Aluminum Chloride）
  • 倍半氯化羥鋁及其衍生物（Aluminum sesquichlorohydrate及其衍生物）
而市售止汗劑產品種類相當多，常見有滾珠劑（Roll on）、噴霧劑型（Spray）、固狀劑（Stick）、乳霜劑（Lotion、Cream）及粉末狀（Powder）等，食藥署表示，消費者可依使用需求及習慣選擇適合自己的產品。

止汗劑購買使用5叮嚀　有不良反應可通報食藥署

不過，為了安全、安心食藥署提出了「止汗5叮嚀」，民眾在購買、使用止汗劑時應注意以下，包含：

  • 購買時要「認標示」，看清楚產品外包裝是否有完整化粧品應標示事項
  • 使用前要檢查肌膚狀況，除毛、刮毛後或肌膚有傷口、發炎等情形要「避傷口」
  • 使用止汗劑要「乾爽用」，最佳使用止汗劑時機是睡前或者是在肌膚乾燥下使用，要避免在大量流汗、散熱後使用
  • 使用時更不可以全身塗抹，應該要「限局部」，用於腋下等易出汗部位
  • 止汗劑與常見的保濕化粧品、防曬劑不同，應視情況適量使用，「不過度」使用，以避免肌膚刺激
另外，食藥署也提醒消費者，止汗劑只能抑制出汗狀況，如果有大量不正常的出汗情形，應該立即就醫，請醫師協助治療，切勿誤信偏方，反而會造成肌膚不可預知的傷害。

而民眾在使用止汗劑後若發生不良反應，也可通報食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統（網址：https://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-2521-5027）」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59107

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