▲夏天揮別濕腋人生！購買、使用止汗劑注意5重點　核准止汗劑成分僅4種

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食藥署核准4種止汗劑成分 滾珠、噴霧劑怎麼選？止汗劑屬於止汗劑屬特定用途化粧品，製造或輸入前需取得衛生福利部許可證。食藥署提到，目前食藥署核准止汗劑成分包含以下4種：
- 氯化羥鋁（Aluminum Chlorohydrate）
- 鋁鋯複合鹽類（Aluminum Zirconium salts）
- 氯化鋁（Aluminum Chloride）
- 倍半氯化羥鋁及其衍生物（Aluminum sesquichlorohydrate及其衍生物）
止汗劑購買使用5叮嚀 有不良反應可通報食藥署不過，為了安全、安心食藥署提出了「止汗5叮嚀」，民眾在購買、使用止汗劑時應注意以下，包含：
- 購買時要「認標示」，看清楚產品外包裝是否有完整化粧品應標示事項
- 使用前要檢查肌膚狀況，除毛、刮毛後或肌膚有傷口、發炎等情形要「避傷口」
- 使用止汗劑要「乾爽用」，最佳使用止汗劑時機是睡前或者是在肌膚乾燥下使用，要避免在大量流汗、散熱後使用
- 使用時更不可以全身塗抹，應該要「限局部」，用於腋下等易出汗部位
- 止汗劑與常見的保濕化粧品、防曬劑不同，應視情況適量使用，「不過度」使用，以避免肌膚刺激
而民眾在使用止汗劑後若發生不良反應，也可通報食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統（網址：https://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-2521-5027）」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59107
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