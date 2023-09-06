▲連走路都在喘！就醫竟是肺高壓上身　接受「1治療」連爬山也OK

我是廣告 請繼續往下閱讀
肺高壓這樣定義 臨床分5大類大林慈濟醫院心臟內科醫師簡振宇表示，肺高壓定義為若休息時平均肺動脈壓大於20毫米汞柱，根據肺高壓的臨床分類總共分五大類︰一、因肺動脈異常而造成的肺高壓；二、因左心疾病引起的肺高壓；三、因肺臟疾病引起的肺高壓；四、因慢性血栓栓塞引起的肺高壓；五、其他或不明原因引起的肺高壓。
世界衛生組織肺高壓功能性評估分級︰
| 第一級
| 日常活動不受限，無論休息或運動狀態皆無症狀。
| 第二級
| 休息狀態無症狀，活動時會受到輕微限制，一般活動會引發氣喘、疲倦、胸痛、早期暈厥
| 第三級
| 休息狀態可能無症狀，但活動時會受到顯著限制，輕微活動會引發氣喘、疲倦、胸痛、早期暈厥
| 第四級
| 休息狀態即有症狀。可能已合併右心衰竭症狀
第四類肺高壓屬罕見 5年內死亡率高達36%簡振宇醫師指出，蕭先生之前有急性肺栓塞病史，因為活動會喘，在外院診斷慢性肺動脈栓塞造成的肺高壓，在進一步的診療發現，主要問題是肺高壓造成右心衰竭。
慢性肺栓塞造成的肺高壓，是第四類的肺高壓，屬於罕見疾病，每百萬人只有二至六個病例，主要是因為慢性的血栓，造成血管阻塞、血管重塑、內皮增生，導致血管收縮而引發肺高壓。常見症狀包括活動會喘、咳嗽、咳血或者下肢水腫，或是活動時暈厥等，嚴重時可能致死，5年內的死亡率高達36%。
治療慢性肺栓塞肺高壓 3種方式一次看慢性肺栓塞肺高壓治療有三種選擇，其中實施肺動脈內膜剝除手術，可以治癒疾病，但因是開胸手術，風險較高；簡振宇醫師積極發展肺動脈氣球成型術，以心導管打通血管，病人術後隔天可出院，風險較低，也不必承受開刀之苦；此外還可以使用藥物，協助放鬆血管。
不過，因蕭先生不願意開刀，因此陸續為他施行三次肺動脈氣球成型術，並協助申請肺高壓藥物治療，讓蕭先生心衰竭指數恢復正常，活動喘的狀況改善許多，整體恢復非常好。
曾發生急性肺栓塞要留意 牢記這些守則簡振宇醫師提醒，曾發生過急性肺栓塞的病人，有一小部份會因為內皮異常或凝血功能異常，轉變為慢性肺栓塞，並影響血管結構，慢慢演變成肺高壓，這類病人需要終身使用抗凝血劑。病人平時需注意飲食清淡、按時服藥，並按時回診追蹤，由醫師評估是否需要進一步手術或調整藥物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59113
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw