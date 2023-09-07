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腸病毒仍高於流行閾值 今年累計 10 併發重症
疾病管制署提醒，各級學校已陸續開學，且國內正處腸病毒流行期，學童間密切互動易使腸病毒於校園間傳播，也可能成為家庭與社區間疫情傳播的橋樑，提高群聚風險。
今年累計10例腸病毒感染併發重症病例(含1例死亡)，分別為4例克沙奇A4型、3例 克沙奇A6型、2例 腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。
依據疾管署監測資料顯示，上週(8月27日至9月2日) 腸病毒門急診就診計12,145人次，與前一週(12,264人次)持平，惟仍高於流行閾值(11,000人次)；實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，開學後須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。
疾管署呼籲各級學校應提供充足完善的洗手設備，保持教室的清潔與通風，並隨時關心與注意學生的身體狀況，教導學童養成良好的個人衛生習慣，落實正確勤洗手，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。
5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
文、圖／鄭淳淳
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腸病毒感染併發重症 + 1， 5 歲以下為高危險群「嗜睡、意識不清」應及時就診