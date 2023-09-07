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環氧乙烷常用於工業用途，暴露風險更高
台北市衛生局指出，台灣未核准環氧乙烷作為農藥使用，亦未准許使用環氧乙烷氣體來消毒。根據國衛院資料顯示，環氧乙烷是一種人造的易燃氣體，美國有小部分的環氧乙烷，會用於清除藥草和香料上的黴菌、細菌和昆蟲，但環氧乙烷其實會分解到空氣中，通常只會少量殘留在食物上。
不過林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海仍提醒，環氧乙烷為工業製造氣體，主要用於設備消毒，常見於醫院中消毒醫療設備，或是食品公司消毒使用，因此還是有暴露的風險，工人在使用製造環氧乙烷時，應穿戴防護眼罩、衣服、手套，必要時也應配戴呼吸防護用具來避免接觸。
顏宗海指出，若在密閉空間中吸入高濃度的環氧乙烷，可能會刺激呼吸道，造成咳嗽、胸悶、呼吸困難；甚至產生頭痛、頭暈、記憶力衰退等神經症狀。他補充，環氧乙烷已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一級致癌物，若長期接觸，會增加罹患血癌、乳癌的風險。
「糖精」人體無法吸收，僅能從尿液排出
同時，台北市衛生局也抽查夜市及日市的即食截切水果攤販，共抽查 25 件產品，檢驗甜味劑 13 項，檢驗結果 1 件不符規定，不合格率 4%。不合格的產品為水梨，是在艋舺夜市檢出，而水梨中則被驗出甜味劑糖精，違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。
台北市衛生局提醒，「糖精」為人工合成的甜味劑，甜度是一般蔗糖的 300 至 400 倍，人體無法分解代謝，可由尿中直接排出。依據衛生福利部公告規定，糖精可使用於瓜子、蜜餞、梅粉及碳酸飲料等產品，用量及使用限制均有規範，但不得使用於生鮮截切水果。
至於甜味劑對人體的影響，顏宗海說明，民眾攝取過多甜味劑（木糖醇、糖精、阿斯巴甜等），當心對腎臟造成負擔，但只要多喝水，即可從尿液中排出體外。他提醒，民眾平常吃零食、蜜餞等，都是可能添加人工甜味劑的食品，建議多喝白開水，多多排尿。
生鮮蔬果小心高風險產品！要更注意清潔
生鮮蔬果的部分，台北市衛生局抽驗 54 件蔬果產品，檢驗結果 13 件產品不符規定，不合格率為 24.1%。違規產品包含 3 件百香果，各檢出 1 至 3 項殘留農藥；白蘿蔔、荔枝則各 2 件；辣椒、葡萄、芥藍菜、波蘿蜜、九層塔、香菜為各 1 件分別檢出 1 至 2 項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。（不符合規定名單）
台北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷補充，除波蘿蜜、葡萄外，其他都屬於高風險產品，意思就是容易被驗出有農藥超標的產品，因此針對這些食物，日常得更注意他們的挑選與清潔。
文／陳韋彤
諮詢專家：林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科教授級主治醫師顏宗海
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 快訊／北市衛生局抽查黑芝麻驗出「環氧乙烷」！被列為一級致癌物，對人體有 2 大影響