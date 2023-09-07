定義好廣！「傷害中華民族感情」要罰　中國人怒：標準到底在哪

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該草案新增的第34條引起不少中國民眾不滿，內容提到傷害中華民族感情者，可能被處5日以上、10日以下拘留；或者人民幣1000元以上、3000元以下罰款；情節較重的，則可能被處10日以上15日以下拘留，可以併處5000元以下罰款，卻沒有提出何為「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的具體定義。
消息一出，中國網路社群掀起質疑聲浪，號召要向全國人大提出反對意見，許多民眾直言：「傷害我的感情算不算傷害中華民族的感情」、「傷害誰的感情算傷害中華民族的感情？中華民族也無法具象化一個標準」、「這個筐真大，還真是什麼都能往裡裝」、「中華民族不光包括漢族吧？除漢族之外的其它幾十個少數民族的感情，是不是也要挨個兒考慮下」。
中國清華大學刑法學教授勞東燕在微博表示，建議刪除第34條第2-3項規定，因為「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」是內涵極為模糊的概念，不同的人會有完全相異的理解與把握，容易造成任意擴張行政處罰的範圍，處罰標準模糊，勢必導致行政權力的「選擇性執法」，容易出現濫權現象，從而為腐敗的滋生創設新空間，激化警民矛盾，給社會穩定帶來新的風險。此外，國家權力直接干預公民個人的日常穿著領域，明顯過度，民族精神與民族感情屬於文化精神層面的事務，國家可以進行倡導，但不應通過法律強制的方式來推行。最後，這可能會刺激民粹主義或極端民族主義情緒蔓延，進一步惡化公共領域的輿論環境，不當壓制個人在日常穿衣與言論的自由空間，並加劇與一些國家的對立情緒。
上海復旦大學教授曲衛國也在微信公眾號發文，聲稱中國目前並沒有關於「中華民族精神」法理上的界定，法律判定最基本的要求是犯罪事實，是否該將其入法定罪，有關部門還是應該慎之又慎，如果相關法律的界定本身不清楚，證據就無法確鑿，條文濫用的可能性就會大大增加，造成嚴重的司法後果，甚至使「中華民族精神」被低俗化、矮化。