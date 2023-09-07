NBA／不排斥來台灣職籃打球 小波特：NBA生涯告一段落再考慮這事
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年來台灣職籃打球，讓國內籃壇頓時增加許多關注。近期，丹佛金塊冠軍前鋒小波特（Michael Porter Jr.）訪台，當被問到未來是否可能加盟台灣或亞洲球隊獻技時，他表示會等到NBA生涯結束後再考慮這件事。
記者黃建霖/基隆報導
去年霍華德加盟台灣職籃T1聯盟的桃園雲豹隊，賽季共出賽20場，場均能攻得23.2分16.2籃板5助攻1.2阻攻，雖然球隊未能打進季後賽，但他帶來的人氣和話題，對於正起步的台灣職籃環境，應有起到正面影響。
賽季結束後，不少人都猜測誰會是下一位來到台灣打球的前NBA球員，對此近期來到台灣參加活動的小波特也被問及此事，他表示，自己很喜歡打球，這次來到台灣也得到了很多的愛，不過會等到NBA生涯告一段落時，再來想這個問題。
2021年夏天，金塊用5年2.07億美元的高薪和小波特達成續約協議，之後這位超級射手也在聯盟中嶄露頭角，今年25歲的他，上賽季場均17.4分，三分球命中率41.4%，並隨隊拿下隊史首冠。
他和球隊中的兩名球星Nikola Jokic及Jamal Murray有著出色的化學反應，生涯也正準備邁入高峰，顯然目前他不可能會考慮到海外打球。但今天的回答說明這在未來未嘗不會是一個選項，對於他的台灣球迷來說是個好消息。