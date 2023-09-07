▲你的臉部保養作對了嗎?

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紫外線如何造成皮膚損傷呢？紫外線有二種A及B，「A」波長較長，「B」波長較短。「A」作用較深（也能透過玻璃因而待在室內，窗邊也不安全），長期曝曬會傷害角質層。角質細胞染色體突變，皮膚變紅，變粗，脫屑，甚至細胞癌化變成皮膚癌。紫外線「A」也會活化深層的黑色素細胞，使皮膚變黑。長時間日曬，黑色素細胞失控，局部皮膚無法褪色，形成曬斑、老人斑、肝斑（它的學名其實是日曬斑點）。
表皮層下面真皮層的膠原蛋白以及彈性纖維維持皮膚Ｑ彈，紫外線「A」引發這二種蛋白分解，造成皮膚鬆弛及皺紋；也使皮膚變薄，血管浮出。
雖然許多保養品以及健康食品號稱能夠增加皮膚膠原蛋白，實證醫學顯示並沒有任何方法能提高膠原蛋白或是彈性纖維，幸好皮膚的纖維母細胞，一直在生產蛋白質，只是隨著年紀變大會減產。
有些醫師認為老化過程可逆（如果你儘早而且充分使用防曬，皺紋可以減少），前美國皮膚科醫學會理事長林醫師認為不老的關鍵是減少陽光對膠原蛋白的破壞，並維持健康使纖維母細胞持續生產。
防曬品可以防止紫外線造成的皮膚老化，有二種防曬品，一種是化學性，一種是物理性，二種都會隨時間分解或是被洗掉。所以記得要每二小時塗一次，標榜防曬的保養品，對短波紫外線比較有效，只有某些成份能夠防止長波，SPF代表防止曬傷的係數。防止老化建議用廣泛波長，SPF50或更高的防曬產品，並記得每早使用。
(作者：林靜芸 醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59028
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