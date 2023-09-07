再轟高嘉瑜！吳欣岱：用選票最大化、合理化立場不堅定

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吳欣岱認為，高嘉瑜就如同基進黨一直以來強調的，是用選票最大化的理由，來合理化自己立場不堅定的行為，殊不知內湖南港這一區本土派支持者會心冷心死，甚至說出不想出來投票，「原因是什麼？」
對於高嘉瑜受訪說，「身為民代必須在民生及內政議題監督政府，就事論事的風格才能吸引中間或白色選民的票」。吳欣岱質疑，包括一屍五命、行政失靈，一直到阻擋AIT擴建都並非就事論事，而是應和中共的認知作戰共鳴者的行為，試圖影響台灣選舉，從後續藍白媒體甚至中共黨媒對其發言的操作可見一斑，「很難想像民進黨籍的立委，完全沒有意識到中國因素」。
其次，吳欣岱說，選民的立場並非鐵板一塊，她努力揭發柯文哲和民眾黨的真實樣貌，就是為了讓更多人知道，白色力量事實上是黑的、是紅的，不值得人民信任。
吳欣岱表示，正如她要告訴大家，在港湖議員李彥秀一直以來的行為，是針對國民黨背後操作的抹黑造謠來打擊國內本土產業。外表雖然包裝著親民勤跑基層的形象，但骨子裡是為了個人、家族以及政黨的利益在傷害台灣。
最後，吳欣岱說，民意代表儘管需要如實反映民意，但也同時需要為人民把關不適任的政治人物，若什麼立場都賴給民意，難不成柯文哲也可以說他現在自己高唱兩岸一家親，「是因為選民愛聽嗎？」