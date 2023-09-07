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養生、不抽菸養生，他健檢竟揪出肺腺癌！　醫急採「1治療」救命

▲養生、不抽菸養生，他健檢竟揪出肺腺癌！　醫急採「1治療」救命
▲養生、不抽菸養生，他健檢竟揪出肺腺癌！　醫急採「1治療」救命

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】58歲張老闆幾年前剛退休，平時不抽菸也注重養生，每年都會安排健檢，但他日前檢查時，醫師卻發現左上肺葉有明顯異常陰影，高度懷疑是早期肺腺癌，讓他難以接受，所幸經建議以達文西手術切除左上肺葉，4天後順利出院，繼續享受正常生活不受影響！

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肺腺癌　出現症狀多已是晚期

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任級醫師黃建文表示，近年來肺癌始終高居國人十大癌症榜首，其中又以肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。

肺癌手術＋淋巴結廓清　降低擴散、復發風險

負責值刀的胸腔外科主治醫師呂庭聿則指出，肺癌手術最主要的目的，是要將肺癌腫瘤的部位切除乾淨，同時得包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率。

而該患者經術中將組織切片送病理化驗後，確認為早期肺腺癌，因此依術前與患者溝通達成的共識，利用達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。

切除肺葉多數症狀能恢復　依狀況制定不同手術計畫

一般民眾聽到切除肺葉多半會感到恐懼，但呂庭聿強調，若對原本肺活量就正常的患者來說，除了術後短期內會出現咳嗽、呼吸不順、活動力較差等症狀外，多數患者3個月後就會逐漸恢復正常，可以維持爬山、運動等活動；但若術前評估時，患者既有抽菸或肺功能不佳等情形，也會制訂不同的手術計畫，在術後生活功能及手術切除範圍中，盡量取得最佳平衡。

半數肺癌患者不吸菸　定期檢查降低死亡率

黃建文、呂庭聿也再次提醒，國人每年超過9000死於肺癌，其中有一半以上的肺癌患者不曾有抽菸習慣，因而許多民眾會忽略了肺癌的威脅，導致多數肺癌患者診斷時已是末期，平均存活時間不到1年，因此建議民眾不妨從40歲開始安排肺癌篩檢，必要時可利用「低劑量肺部電腦斷層」偵測早期肺癌，降低肺癌死亡率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59115

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