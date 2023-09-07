▲養生、不抽菸養生，他健檢竟揪出肺腺癌！　醫急採「1治療」救命

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肺腺癌 出現症狀多已是晚期亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任級醫師黃建文表示，近年來肺癌始終高居國人十大癌症榜首，其中又以肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。
肺癌手術＋淋巴結廓清 降低擴散、復發風險負責值刀的胸腔外科主治醫師呂庭聿則指出，肺癌手術最主要的目的，是要將肺癌腫瘤的部位切除乾淨，同時得包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率。
而該患者經術中將組織切片送病理化驗後，確認為早期肺腺癌，因此依術前與患者溝通達成的共識，利用達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。
切除肺葉多數症狀能恢復 依狀況制定不同手術計畫一般民眾聽到切除肺葉多半會感到恐懼，但呂庭聿強調，若對原本肺活量就正常的患者來說，除了術後短期內會出現咳嗽、呼吸不順、活動力較差等症狀外，多數患者3個月後就會逐漸恢復正常，可以維持爬山、運動等活動；但若術前評估時，患者既有抽菸或肺功能不佳等情形，也會制訂不同的手術計畫，在術後生活功能及手術切除範圍中，盡量取得最佳平衡。
半數肺癌患者不吸菸 定期檢查降低死亡率黃建文、呂庭聿也再次提醒，國人每年超過9000死於肺癌，其中有一半以上的肺癌患者不曾有抽菸習慣，因而許多民眾會忽略了肺癌的威脅，導致多數肺癌患者診斷時已是末期，平均存活時間不到1年，因此建議民眾不妨從40歲開始安排肺癌篩檢，必要時可利用「低劑量肺部電腦斷層」偵測早期肺癌，降低肺癌死亡率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59115
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