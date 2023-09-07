iPhone 15設計到一半突大改！ 蘋果分析師郭明錤：最大的生產挑戰
iPhone 15即將在台灣時間下週三（9/13）登場，新機訊息每日好幾爆，讓果粉們的期待值不斷往上攀升。有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤，日前整理了 iPhone 15最新分析觀點，其中更是透露iPhone 15 Pro Max最大的挑戰，鋁合金中框「加工難度高與開發半途設計大改」。
記者周淑萍/綜合報導
知名分析師郭明錤之前在Medium 整理目前有關於iPhone 15生產問題，文中提到，主要生產問題來自堆疊CIS（CMOS 影像感測元件）設計，面板、電池 (遇熱會膨脹) 與鈦合金中框。堆疊CIS問題用增加產能解決，但還是會影響了約10%至15%普通版iPhone 15機種的出貨量。而在面板上的問題，他認為改變供應商供應比重應該可以獲得解決。
另外就是「鈦合金中框」，郭明錤指出，鈦合金中框對減輕重量應該會有幫助，但生產上也是一大挑戰，主要原因在於加工難度高與開發半途設計突然大改。改變的設計就是最早有傳出iPhone會使用 「虛擬按鍵」，突然決定取消該設計，維持原本的機械按鍵，因此影響了生產。
而最高規的iPhone 15 Pro Max開案時間最晚，所以量產時間落後其他機種。至於顏色，iPhone 15 Pro則正如外傳「史上最無聊」可能會是灰、白、黑、藍，至於普通版有可能為是黑、粉、黃、藍、綠等。