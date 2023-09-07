台南新秘境 9000坪私人招待會所變身豪華度假新場域
露營已成為現代人紓解壓力，放鬆心情的休閒方式，但是出門前準備露營用具卻非常麻煩，花錢購買設備更是一筆開銷。有業者靈機一動，以偽露營的方式，讓想要親近大自然的民眾可以遠離塵囂，離塵不離城。園區內規畫了露營車及小木屋，還沒開幕許多內行人已經搶先預約。
記者林怡孜/台南報導
位於台南高鐵附近的「一水綠舟」莊園原是企業家的私人招待所，園區佔地9,000坪，綠地遍覆，四周樹林綠景環抱，園區湖畔有許多落羽松圍繞，擁有豐富的生態，環境優美。園區備有12台豪華露營車，不用自己費力搭帳就能輕鬆入住，每台露營車特別以12星座規劃，遊客可依自己喜好指定星座露營車入宿，天花板還有夜光星座圖樣陪伴，躺在床上就能享受觀星樂趣。露營車戶外設有炊事帳、水源及桌椅，輕鬆就能煮食，真正感受露營的愜意。若是家庭成員眾多，也能選擇小木屋的房型，一樣享受放鬆、舒適自在的度假氛圍。還有游泳池、咖啡廳、景觀餐廳、豪華KTV包廂、40人會議室等設施，兒童還能體驗碰碰圈、電動車、協力車等遊樂設施，讓大人快意聚會，小孩輕鬆放電。
業者表示，雖然莊園尚未開幕，但已接到不少詢問電話。園區腹地廣大，除了露營車及小木屋外，也非常適合舉辦戶外婚宴、社團包場、企業活動。戶外婚宴區備有大型舞台、450吋LED螢幕，在超高透明帝王帳遮蔽下，視野遼闊，美景更是一覽無遺。若是私人聚會園區也提供私廚鐵板燒、早午餐、下午茶、咖啡輕食等服務，所有來到莊園的遊客都能放鬆身心、忘卻煩惱，是一處不受干擾的優質聚會場所。
2024恰逢台南建城400年，台灣燈會也將在台南舉行，燈區分為安平燈區及高鐵燈區，一水綠舟離高鐵燈區只有5分鐘車程，配合鄰近特色景點規畫，不失為輕鬆度假的新選擇。