▲兒童發展遲緩「社會情緒」提升至第二名！　這樣做成長不遲到

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治療師及社工協助 活動中篩檢與學習伊甸桃園服務中心主任徐華英表示，通報中心每兩年進行桃園市早療家庭需求調查，發現許多家長在初期面對孩子的發展難題時，經常不知所措，即使帶孩子到醫療院所就醫，仍像無頭蒼蠅，不知道下一步該怎麼做。因此，伊甸透過篩檢活動提供療育諮詢外，今年特別加入「出門就是遊樂場」的設計，讓家長撕下對發展篩檢、早期療育的負面標籤，與孩子在成長路上一起前進。
兒童發展遲緩 「社會情緒」提高至第二名徐華英進一步說明，此次活動為52名幼童進行發展篩檢，結果發現約有15%的幼兒需要近一步關注成長進度。根據通報中心的資料，新通報0-6歲兒童發展遲緩項目，以語言發展為最多，佔42%，其次則為認知發展（10.7%）、社會情緒發展（9.6%）。然而，以3歲以上兒童的發展遲緩項目來看，社會情緒發展遲緩提高至第二，僅次語言發展，表示許多孩子等到進入幼教體系後，才被發現在團體中的人際互動能力需要被協助。
徐華英表示，在進入幼兒園前，許多3歲以下幼兒時常待在家中，人際情緒發展的需求容易被忽略。在社區中有許多資源，像是公園、親子館等，都能給孩子不同的社交刺激。
早療服務相關需求 盡早尋求協助伊甸桃園服務中心承接桃園全區通報轉介服務，並透過舉辦多場的兒童篩檢活動深入社區，將兒童發展觀念及早療資源帶給需要的孩子及家庭，期待在社工、治療團隊與家長、老師的合作下，與孩子共同成長，也傳遞融合共好的理念，營造友善共融的社會環境。若民眾有早療服務相關需求，歡迎撥打洽詢電話(03)3330210分機11-20或追蹤「桃園兒童發展通報轉介中心」FB粉絲專頁。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59118
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