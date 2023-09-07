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複方抗生素解凍驚見玻璃渣！　食藥署回收622支

▲食藥署今（7）日公告回收必斯袒凍晶注射劑，但這次回收不至影響台灣相關用藥。（圖／食藥署提供）
▲食藥署今（7）日公告回收必斯袒凍晶注射劑，但這次回收不至影響台灣相關用藥。（圖／食藥署提供）

記者林志怡／台北報導

食藥署今（7）日公告回收必斯袒凍晶注射劑（Pisutam Lyo for Injection，衛署藥製字第051036號），食藥署副署長陳惠芳表示，藥廠接到醫院反應有「玻璃碎片」混入，因此報請食藥署回收相關藥品，計回收一批、622支，且目前仍有12張替代藥藥證，不至造成缺藥。

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食藥署說明，這次回收的藥品主成分為PIPERACILLIN (SODIUM), TAZOBACTAM (AS SODIUM)，主要用於對Piperacillin具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對 Piperacillin/ Tazobactam 有感受性之 β-Lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。

該藥品為「凍晶注射劑」，許可證持有廠商為中國化學製藥股份有限公司台中工廠。陳惠芳說明，由於凍晶劑是「塊狀」，解凍後才會變成液體，因此無法在第一時間發現混有雜質，醫事人員這次也是在解凍後、使用前發現有玻璃碎片，並對藥廠提出怨訴、通報有異物混入。

廠商接獲相關怨訴後，向食藥署主動通報回收。陳惠芳表示，該藥品111年健保用量為9萬9000支，目前有12張替代藥藥證，已要求廠商於112年9月25日前完成回收作業，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

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