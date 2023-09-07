iPhone 15下周要來了！蘋果官網搶先賣「粉紅耳機」 售價5990元
蘋果下半年的重頭戲iPhone 15即將在下周三（9月13日）登場，而搶在新手機發表前，蘋果官網悄悄上架新品，旗下耳機品牌 Beats Studio Buds+ 真無線耳機推出兩款新色，除了原本的透明款、黑金、象牙白之外，再加入「星際銀」、「星際粉」兩色，售價5990元，即日起開賣。
記者周淑萍/綜合報導
被蘋果收購的Beats耳機，持續拓展產品線，繼Beats Studio Pro無線頭戴式耳機開賣後，緊接著Beats Studio Buds+真無線耳機再推新色，除了原本的透明、黑金、象牙白3色，即日起再加入星際銀、星際粉，如果不喜歡傳統3C的黑灰白色調，粉嫩的星際粉應該會是個不錯的選擇。
功能部分，支援主動降噪 (ANC) 依個人貼合度進行調整，消除外部噪音，另有通透模式可聽見周圍環境雜音。電池續航力可達36小時。而身為蘋果的一份子，Beats Studio Buds+自然導入多項與蘋果裝置相容的技術，包含一鍵配對、嘿 Siri、尋找等。同時為了吸引Android用戶則支援Google Fast Pair、語音切換、尋找我的裝置功能。
至於「粉紅色」耳機的開賣，是否提早預告iPhone 15、iPhone 15 Plus、Apple Watch Series 9會有粉紅色加入，再等一下下，9月13日蘋果發表會就會揭曉了。