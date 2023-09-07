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高分署攜手大專校院促青年就業 6優質學程獲獎成果豐碩

▲正修科技大學土木系利用最新技術，縮短工程期程、降低成本及提升品質。（圖／高屏澎東分署提供）
▲正修科技大學土木系利用最新技術，縮短工程期程、降低成本及提升品質。（圖／高屏澎東分署提供）

記者張振興/綜合報導

勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫，本次全國優良學程獲選名單出爐，勞動部高屏澎東分署轄區就有正修科技大學、國立高雄科技大學、國立屏東大學與樹德科技大學等4間學校6個學程獲獎，成果豐碩。

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勞動部高屏澎東分署長郭耿華指出，大專就業學程計畫是勞動部為協助在校青年順利銜接職場，與企業及學校合作，透過補助學校辦理學程經費及補助企業工作崗位訓練費用，共同培育青年就業力；此次獲獎的4間學校所開設的6個學程內容，分別涵蓋了數位內容與資訊領域、營建工程與機電領域、觀光與餐旅服務領域及生態環保與生物農業科技相關產業等4領域，6個學程各具特色獲得評鑑委員肯定。


其中正修科技大學本次榮獲3案優良學程，土木系辦理的「整合非破壞探測暨BIM建模技術於工程生命週期應用學程」，教授業界目前最新BIM技術，這項技術有助於縮短工程期程、降低成本及提升品質。此外，該校還開辦了「5G AIoT應用與資安防護學程」以及「節能照明與無線通訊實務學程」，教授了最新科技的應用，也讓學員親身至職場操作相關設施設備，培養業界時下所需的最新技能。學員林幸一表示，經由專精課程、業師的經驗分享等，學到與業界同步的專業知識，訓後也考取專業證照，畢業後立即受僱擔任工程師，完全沒有求職等待期!


高雄科技大學水產食品科學系辦理的「水產食品安全就業學程」，結合本身科系的食品品管、分析檢驗專業，並著重於目前最關切的食品安全管制議題，為食品生產製程建立完善控管系統，也輔導學員取得食品安全管制系統證照，該學程結訓學員考照率達九成，畢業後成為業界搶手人才。


國立屏東大學「水域探索指導員培育學程」，能讓學員受訓後考取救生、教練等相關證照，成為專業運動指導員；而樹德科技大學的「烘焙食品證照技能精進人才培訓學程」，經由鼓勵競賽，強化學員對烘焙的創意發想又兼顧專業技能學習，激發學員對烘焙的熱情，畢業後順利投入相關領域。

▲高科大水產食品科學系辦理「水產食品安全就業學程」，輔導學員取得食品安全管制系統證照。（圖／高屏澎東分署提供）
▲高科大水產食品科學系辦理「水產食品安全就業學程」，輔導學員取得食品安全管制系統證照。（圖／高屏澎東分署提供）
高屏澎東分署112年持續辦理「補助大專校院辦理就業學程計畫」，結合正修科技大學、國立高雄科技大學及輔英科技大學等9校，推出40學程、1,217個職缺，讓學生在學期間加強與業界的連結，有效縮短學用落差，畢業後順利與職場接軌。有意願參加的學生可運用校內選課系統報名，或向各校系所辦公室詢問相關資訊，也可至青年職訓資源網查詢計畫詳情。

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