綠培力計畫9/14啟動 培訓學員入門社區營造及認識地方創生

我是廣告 請繼續往下閱讀
市府都發局將透過這3場的社造活動，帶入「相遇、交流、互動、共創」想像引導民眾進行共創遊戲與討論交流，傳遞112年度綠培力的核心價值與精神，以及說明社區規劃師培訓和地方社區環境與空間營造的報名及參與方式。
市府都發局長徐中強表示，本年度社區規劃師課程培訓將集結全台師資，透過六大主題(企劃力、社造力、行銷力、專案管理、公共參與、場域訓練)36小時，以及完成9小時駐地實習之任務，帶領學員入門社區營造、認識地方創生和擁有進入真實場域的完整體驗。社區環境改造工程補助分別為「示範型」每處40萬元為原則和「申請型」每處補助範圍10萬至50萬元不等，全部補助總經費高達630萬元。
市府都發局進一步說明，「綠培力」計畫為配合營建署城鄉風貌及創生環境營造計畫，以推動社區規劃師駐地輔導，建立創生夥伴關係，重建地區榮光為目標。致力於培養「社區規劃師」，從地方社區出發，發揮社規師影響力，發揮自我角色影響力，藉由凝聚力量一同解決地方社區問題，由下而上引領城鄉各地方社區適性發展，共同承載城市與社會發展的一份責任與希望；「環境與空間營造」透過地方社區行動倡議，落實由下而上雇工購料之精神，讓資源運用能更貼近和符合地方社區的需求與期待。
「綠培力」是一個社區規劃師和地方社區空間環境共同成長的平台，號召全民一同參與和學習，一起協助和陪伴地方解決社區問題，一同守護與萃取地方價值和獨特魅力，重新賦予地方社區新的生命力及意義與價值。