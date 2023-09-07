職籃啦啦隊補強大比拚！姚采辰驚喜回鍋 前AKB偶像女孩轉換跑道
▲姚采辰（左）驚喜回鍋Formosa Sexy啦啦隊，前AKB偶像女團成員陳詩雅（右）則加盟慕獅女孩，為職籃啦啦隊投入震撼彈。（圖／Formosa Sexy提供、陳詩雅臉書）
記者詹鎰睿／綜合報導
｜ 2023-09-07 17:09:17 2023-09-07 18:25:38
台灣的啦啦隊文化國際聞名，無論是籃球還是棒球，每個女孩的變動都成為球迷們關注話題。目前台灣2大職籃PLG、T1都處於休賽期，除了球員的積極補強外，各隊啦啦隊也紛紛招兵買馬，相繼投出震撼彈，像是「最兇闆娘」網紅姚采辰就驚喜回鍋Formosa Sexy啦啦隊，而前偶像團體AKB Team TP隊長陳詩雅也宣布加盟慕獅女孩，讓人越來越期待賽季來臨。
事實上，姚采辰曾於2017年加入夢想家Formosa Sexy啦啦隊，是初代團員之一，後來則斜槓模特兒、主持人、KOL等身分持續在娛樂圈活躍，憑藉火辣又性感風格，在IG上坐擁87.6萬名粉絲，臉書更高達134萬人追蹤，今年姚采辰宣布回鍋，讓她直呼：「我又可以再回到溫暖的彰化。非常期待跟大家見面！」為職籃啦啦隊之戰揭開序幕。 同樣是隸屬PLG的新竹攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」，今年也補進強大新血，包含統一獅Uni-Girl的短髮女神斐棋，還有前AKB Team TP初代隊長詩雅，以及現役AKB Team TP成員子筑。另外，桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」則補進現役味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」2名人氣成員心璇、寧寧，另外還有前「Fubon Angels」成員、擁有「FA林志玲」稱號的女孩游游，讓粉絲們又驚又喜。 ▲陳詩雅（左）、斐棋（中）、子筑（右）確定加入Muse Girls慕獅女孩。（圖／慕獅女孩FB） 至於T1聯盟也不甘示弱，各大啦啦隊陸續釋出消息，包含今年才剛合併完成的台啤雲豹「電豹女」，宣布樂天女孩「最正MC」艾融、現役「Dragon Beauties」成員馬妹等2大女神加盟。台中太陽部分，啦啦隊總監豆芽前陣子也向《NOWnews今日新聞》證實「麥當勞女神」海豚以及「科技業女神」小珍奶報名一事，令外界猜測2大女神很有可能順利入選，成為強大戰力。 ▲心璇（左）、寧寧（中）、游游（右）加入Pilots Crew。（圖／Pilots Crew臉書） ▲艾融（左）、馬妹（右）一同加入電豹女。（圖／電豹女IG） 最後則是中信特攻啦啦隊Passion Sister，在昨（6）日宣布將會有5位新的練習生登場，並搶先釋出女孩們的剪影，掀起大家爭相討論。有趣的是，官方PO出不到1個鐘頭，網路上就有神人幫忙還原照片，5位女孩分別是電豹女成員儀諪、YouTuber網紅汶汶、現役AKBTeam TP成員冼迪奇 、慕獅女孩Wendy、演員怡琪，陣容同樣不容小覷。目前兩大聯盟，各隊啦啦隊都在持續報名徵選中，成為運動場外最受矚目、最熱門的話題。 ▲麥當勞女神海豚（左）、味全龍啦啦隊人氣練習生小珍奶（右）確定報名T1台中太陽啦啦隊徵選。（圖／海豚徐薇涵、小珍奶IG）
▲▼儀諪（左起）、汶汶、冼迪奇、Wendy、怡琪被粉絲們猜測即將以PS練習生的身分亮相，目前有待官方證實。（上圖／Passion Sister臉書、下圖／翻攝PTT）