最強銷售王 黃偉哲再度上電視購物行銷麻豆文旦 7萬顆搶購一空
現值文旦產期，台南市長黃偉哲今(7)日專程北上，前往電視購物節目，向全國消費者推薦臺南文旦。黃偉哲表示，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區更是全台知名文旦產區，品質優良遠近馳名，受到眾多消費者喜愛，是中秋送禮應景首選。今年台南文旦在生產期間，氣侯穩定，生長期雨水少，甜度高，採收前雨水多，果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻。今日黃偉哲透過電視購物直播販售，5,000箱計7萬顆麻豆文旦於40分鐘銷售－空。
記者林怡孜/台南報導
東森購物已經連續4年選用台南文旦推薦給全國消費者，去年備貨2,000箱麻豆文旦於直播中立馬完售，今年為了因應廣大消費者的需求，此次備貨5,000箱計7萬顆文旦，在黃偉哲的助攻推展之下訂購專線絡繹不絕，照樣搶購一空。將農產品新鮮直送到消費者手上，提供農民一個良好的銷售管道，讓農民可以安心專注在管理生產方面。
台南市政府表示，今年全市預估收獲面積1,095公頃(約占全台27.6%)，產量24,700公噸，較去年持平，今年台南文旦採收距離中秋節約有40天的銷售期較去年長，台南麻豆文旦在獨到的栽培管理方式造就麻豆文旦果型美、多汁甘甜，往往在開採後兩、三個禮拜內就被預訂一空，台南文旦的美味有口皆碑，請大家不要錯過，以免向隅。