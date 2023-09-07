旅遊業奧斯卡揭曉 晶英國際行館蟬聯兩項世界旅遊大獎
有「旅遊業的奧斯卡」美譽的世界旅遊大獎於今日公布2023年度獲獎者，晶英國際行館再獲兩項大獎肯定，也是連續兩年獲頒「台灣最佳酒店」及「台灣最佳總統套房」雙獎項肯定。為感謝消費者，推出限定住房專案。
記者陳美嘉／高雄報導
致力於高端旅宿、頂級餐飲品牌經營的御盟集團，旗下奢華旅宿品牌晶英國際行館，以追求極致的品位與服務在樹立業界標竿，2017年開業以來，榮獲無數服務旅遊業、設計類的國際獎項。除了蟬聯世界旅遊大獎台灣最佳酒店（Taiwan’s Leading Hotel），更再次獲得台灣最佳總統套房獎項（Taiwan’s Leading Hotel Suite）。
位於晶英國際行館的總統行館獨佔最高樓層，為確保貴賓隱私與安全，全樓層只供總統行館住客出入。作為極致奢華的代名詞，總統行館共207坪元首級空間規格，配有隨扈房，獨立書房、開放式宴會廳及酒吧座。觀景臥室飽覽城市美景，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房。入住即享有全天候私人管家、專屬司機及專車服務。
為回饋6年來廣大消費者的支持與肯定，晶英國際行館推出「晶夏快閃平日限定住房專案」，即日起於平日入住御典侶驛或御典雙驛，獲獎同樂價每房7,099元起。內含雙人養生晨食及2,000元餐飲抵用金，抵用金適用於享譽國際的米其林推薦餐廳Ukai-tei Kaohsiung，與高雄全新一站式全滿足餐飲聚落S.S.A.W春生夏 秋藏冬，限時住房活動只到9月15日，更多詳情可上官網或洽訂房專線。