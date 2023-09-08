北市中山區工地施工未灌水造成民宅傾斜　已疏散25住戶劃設警戒線

再拋政見牛肉！侯友宜：開徵富人稅、基本工資調高至33000元

▲侯友宜今日再提政見牛肉。（圖／侯友宜競選辦公室提供）
▲侯友宜今日再提政見牛肉。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日拋「青年加薪、縮短貧富差距」租稅政見，他承諾當選後基本工資調高到3萬3000元，並以擴大賦稅減免方式鼓勵企業為青年加薪，還要提高扶養扣除額鼓勵生育，而富人稅「一定要開徵」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，2022年主計總處統計，國人貧富差距已達6.14倍，家庭平均所得為110.9萬，但前20%可支配所得224萬，低所得的後20%僅36.5萬，差距大，減輕賦稅，鼓勵企業加薪，開徵富人稅，把貧富差距拉近，才是有為政府該做的事。

侯友宜今發表「青年加薪、縮短貧富差距」租稅政見，鼓勵企業加薪，上市櫃公司如果稅後盈餘超過1%幫員工加薪，當年營所稅扣除額提高到150%，等於加薪百元可扣抵150元。

侯友宜也主張，中小企業為加薪為員工加薪，營所稅扣除額也從130%提升到200%；而鼓勵企業為青年員工加薪的營所稅扣除額，也從原限定24歲以下員工擴大為30歲以下，扣抵額由150%增加為220%，挺中小企業為青年加薪。

至於基本工資，侯友宜表示，民進黨蔡英文總統2016年提出任內基本工資要提高到3萬元，已確定做不到，就算明年再提高也可能僅有27324元，他承諾勞工，若當選，任內基本工資逐年調升至3萬3000元。

除提升勞工薪資，侯友宜也主張以減輕賦稅顧青年、保勞工，宣示未來所得淨額56萬以下、薪資所得占課稅總額七成以上的低薪上班族，所得稅減半；撫養12歲以下子女父母，所得稅扣除額提高到50%，讓年輕人減輕負擔，敢生敢養。

此外，侯友宜說，「富人稅一定開徵」，未來總和所得淨額1千萬元以上，且薪資所得占課稅總額不到三成，代表多是業外收入，開徵所得稅率45%；所得採分離課稅，股利所得稅率從28%調升為32%。而富人稅開徵，貧富差距就可以縮短，該做的公平正義就是該做，一定魄力改革。

「民進黨不抄不會選！」侯友宜提政見被蔡政府狂抄　時間軸一次看

選舉政見PK戰　侯友宜：很開心民進黨馬上兌現他的政見

侯友宜拋80歲以上免巴氏量表　郭台銘表達肯定：支持重新研議

侯友宜拋65歲以上健保免費　陳建仁：非首創、需要研議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞