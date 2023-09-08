再拋政見牛肉！侯友宜：開徵富人稅、基本工資調高至33000元

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侯友宜今發表「青年加薪、縮短貧富差距」租稅政見，鼓勵企業加薪，上市櫃公司如果稅後盈餘超過1%幫員工加薪，當年營所稅扣除額提高到150%，等於加薪百元可扣抵150元。
侯友宜也主張，中小企業為加薪為員工加薪，營所稅扣除額也從130%提升到200%；而鼓勵企業為青年員工加薪的營所稅扣除額，也從原限定24歲以下員工擴大為30歲以下，扣抵額由150%增加為220%，挺中小企業為青年加薪。
至於基本工資，侯友宜表示，民進黨蔡英文總統2016年提出任內基本工資要提高到3萬元，已確定做不到，就算明年再提高也可能僅有27324元，他承諾勞工，若當選，任內基本工資逐年調升至3萬3000元。
除提升勞工薪資，侯友宜也主張以減輕賦稅顧青年、保勞工，宣示未來所得淨額56萬以下、薪資所得占課稅總額七成以上的低薪上班族，所得稅減半；撫養12歲以下子女父母，所得稅扣除額提高到50%，讓年輕人減輕負擔，敢生敢養。
此外，侯友宜說，「富人稅一定開徵」，未來總和所得淨額1千萬元以上，且薪資所得占課稅總額不到三成，代表多是業外收入，開徵所得稅率45%；所得採分離課稅，股利所得稅率從28%調升為32%。而富人稅開徵，貧富差距就可以縮短，該做的公平正義就是該做，一定魄力改革。