海潮慶典來啦！海賊迷快來朝聖 千陽號登陸台南安平遊憩碼頭
2024年為台南建城400年，台南正式加入全球大航海時代的行列，台南市觀旅局與東映動畫攜手合作「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」，今（8）日在安平遊憩碼頭舉行記者會。12米高的「大型千陽號陸上氣球」現場最吸睛，吸引不少遊客駐足搶拍。有5座2米高的喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人FRP也同時亮相，加上5座草帽海賊王主題拍照區，是絕對不能錯過的拍照打卡亮點。
記者林怡孜/台南報導
台南市長黃偉哲表示，歡迎全台遊客一起來台南朝聖，除了吸睛的大型裝置，活動還包含夜間燈光秀、航海王商品販售區、還有許多航海王周邊特色商品等。安平遊憩碼頭是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處，讓民眾從白天到黑夜都可以慵懶暢遊，也可以順遊安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、大魚的祝福、安平定情碼頭德陽艦園區等人氣景點，秋遊台南正好。
台南觀旅局局長林國華表示，海潮慶典以12米千陽號做為主要安平遊憩碼頭展出裝置，從9月8日到10月29日每天晚上將搭配航海王特色主題曲帶大家進入航海王的世界。喜歡航海王周邊商品的朋友則不能錯過活動期間限定的商品販售區，周邊商品包含鑰匙圈、胸章、紀念杯、爆米花、棉花糖、霜淇淋等等，民眾可尋找自己喜愛的商品帶回家，將快樂回憶珍藏。
觀旅局表示，台南近期活動滿棚，2023國際遊艇生活節將於9/9-9/10兩天在亞果安平遊艇碼頭登場，2023台南購物節也將於9月15日開跑，活動內容及獎項非常豐富，誠摯邀請全國民眾一起來台南購物消費、中大獎。無論是航海王的超級粉絲，還是想來體驗不一樣的台南安平風情，更多活動詳情查詢「ONE PIECE 海潮慶典」活動官網，歡迎追蹤台南旅遊官網、台南旅遊Facebook粉絲團、東映動畫活動專區Facebook粉絲團以及時藝多媒體粉絲團。