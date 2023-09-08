「精神的家園」東門美術館劉高興個展 虛擬整合讓觀者身歷其境
東門美術館於今(8)日舉行「精神的家園-高興個展」展前記者會，本周六(9日)將迎來正式開幕。創作者劉高興老師創作題材來自自身生活體驗，以特殊的繪畫語彙，探究時空人物轉換的互動，精彩創意作品勢必為觀眾帶來一場視覺和靈感的盛宴。
記者林怡孜/台南報導
本次展覽亮點為跨領域精彩融合，觀展者不僅能親自感受到現場作品的震撼力，更能線上進行互動體驗，特別邀請到欣時代數位科技為觀展者設計多個互動展區，讓觀眾不僅僅是旁觀者，更可以親身參與其中。隨著動畫延伸感受創意的無限可能性。融合數位創新技術（如擴增實境、虛擬實境、數位雙生Digital Twin、元宇宙等），將不同領域的尖端創新有機融合，呈現令人驚嘆的觀展體驗。
創作者劉高興表示，「精神的家園」是一種哲學思維的實踐，它引導我們回歸內在的核心，找到真正屬於自己的價值觀和生活意義。這個理念主張人類的精神需要一個家，一個安全的空間，讓人能夠自由地探索自己的思想、情感和靈性。在這個家園中，我們可以與自己和解，找到內在的寧靜，以及對世界更深層的理解。「精神的家園」旨在喚起人們對內心的關注和重視。這是一種對於傳統價值觀和現代生活方式的反思，一種重新尋找人類內在平衡的探索。希望通過創作和欣賞，我們可以重新連結內心的寧靜，找到屬於自己的生活意義，並與他人共享這種內在的和諧與豐盛。
開幕時間：年9月9日（六）下午3時，地點：台南東門美術館 （台南市中西區府前路一段203號1樓）周二至周六13：00至18：00