陳情沒人理！大直民宅坍塌前內部畫面曝 議員：建商僅用水泥修補
北市中山區大直街94巷周邊7棟民宅傾斜下陷，緊急預防性撤離197戶、367人，北市府勒令釀禍的基泰建設北市7個建案全面停工；有住戶早在8個月前就陳情，後續更行文至北市府，不過市府建管處卻認為沒問題，市長蔣萬安承諾會檢討，台北市議員陳怡君今（8）日再加碼爆料，鄰近民房早在5個月前就出現龜裂，且當時建商「僅用水泥塗抹修補」。
記者孫唯容／綜合報導
中山區大直街94巷3弄建築工地地下室施工造成鄰房傾斜下陷，目前根據北市府最新統計，受影響的房屋共有7棟，預防性疏散撤離的戶數為197戶、367人，收容安置329人，台北市建管處下令，勒令基泰建設及福益營造在台北市的工地全部停工，含大直街案共7處。北市建管處長虞積學也宣布，基泰建設及福益營造於大直街94巷3弄工地違反《建築法》部分已勒令停工並處起、承、監造人各新臺幣 9 萬元，共計 27 萬元罰鍰處分。
不過其實早在事發前8個月，有住戶抱怨，有向建商、市府陳情，但市府卻對居民的抗議，視若無睹，甚至行文到北市府，「結果市府的公文卻告訴住戶說，沒有安全疑慮」 ；陳怡君今天再度貼出多張照片、影音爆料，其實鄰近民房早在5個月前已經有龜裂情形，不論是門口、客廳都有龜裂情況，地下室的牆壁也嚴重斑駁、凸出釘子，還有從窗口滲水至地板的現象，而當時建商僅用水泥塗抹修補來幫住戶抓漏。