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未來少女／「紫月炙漾」揭密！製作人Aki鋪故事線　被封地科老師

▲紫月光每一集歌曲歌詞都有「紫月炙漾」，引起觀眾濃濃的好奇心。（圖／踢帕娛樂提供）
▲紫月光每一集歌曲歌詞都有「紫月炙漾」，引起觀眾濃濃的好奇心。（圖／踢帕娛樂提供）

記者江芷稜／專訪

《未來少女》最充滿故事性的一個女團，就是神祕不可測的紫月光！從首支單曲〈POSE GO〉的歌詞「感受連結紫月炙漾」、〈BE BORN〉的「紫月炙漾正在吸收能量的保護」，到〈SHOW UP〉的「紫月漾炙終於誕生出了紫月光的開創」，就像是一個描述9位月光精靈誕生在紫月星球的奇幻小說，而紫月炙漾這個每首歌都存在的神祕字眼，成功勾起觀眾的好奇心，這一切的走向都是製作人Aki的巧妙設計概念。

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▲《未來少女》紫月光的製作人Aki（右）講述創作「紫月炙漾」的概念，左為夢威集團日本社長兼台灣品牌長Angus。（圖／記者鄭孟晃攝,2023.08.12）
▲《未來少女》紫月光的製作人Aki（右）講述創作「紫月炙漾」的概念，左為夢威集團日本社長兼台灣品牌長Angus。（圖／記者鄭孟晃攝）
「我們一路一路編排上去，每次的表現只是在選歌跟呈現方式上比較沒有採用攻擊性，有我們想要表達的事情，然後到滿分的那一集，就會看到我們在舞蹈跟氛圍上的編排非常有侵略性。」

比起爭奪冠軍更重要的是，有沒有屬於自己的獨特故事性。Aki早就精心安排一條表演軌跡，要來講述紫月光女團的誕生，比起迎合喜好，他更著重把紫月光的宇宙概念說得完整，他坦言在《未來少女》的每場表演，都埋下層層遞進的概念，從第1集神祕出現的氛圍，到第2集降臨紫月光星球的歡愉氣氛，到第5集的日本團員Hina加入，9人初次合體氣場全開，開創紫月光宇宙的美麗新世界，拿下節目首次出現的100分，都在他的掌握之中，準備悄悄驚豔大家。

就像日本成員Hina的加入，其實也是ACEM原有安排，Aki透露，辦理Hina的工作簽證需要花時間，所以她晚了一點加入，以原先9名陣容亮相，等到Hina來台時再更換隊員，很溫馨的一點是，選擇該讓誰離開時非常糾結，誰都捨不得換，他找女孩們坐下來掏心長談，「最後隊長Rinii自願離開，說她沒有關係，她雖然沒辦法在節目上場表演，就在場外一直陪著大家練習、刁舞，給她們建議，我也滿感謝Rinii」。

▲有了Hina（中）的加入，讓紫月光每位團員相當開心。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲紫月光加入日本團員Hina（中），舞蹈實力更堅強。（圖／記者鄭孟晃攝影）
「紫月炙漾在我們的故事線裡面，是一個非常重要的東西，它未來會有實體產品，大家可以敬請期待。」

到底什麼是紫月炙漾？幾乎一手包辦紫月光詞曲的Aki，以彷彿是地科老師的口吻，欣喜描繪這個他創造出來的奇幻新世界，「它是一個絕對零度的水元素，觸碰到普朗克溫度的火元素，撞擊的瞬間被紫月光照射後，所產生的產物」，這個神祕字眼未來會有實體產品，他選擇先賣個關子，希望粉絲能多多幫忙投票，一一解鎖紫月光的奇特宇宙觀。

Aki給紫月光的定位是「療癒系女團」，一個帶給大家歡樂、乘載著表演的軍隊，希望她們的光芒能療癒這個世界，讓粉絲們感到開心，「我禁止她們因為跳不好或是分數低這種狀況而哭，只能接受親情的哭跟喜極而泣的哭，所以第5集她們會哭是因為太開心，經歷前面成績不如預期、自信心下降，終於拿了100分，感覺恢復了一點自信心」。

充滿歡樂氛圍的紫月光，因為團員散發正能量，被製作人Aki選進這個團隊中，在《未來少女》首集表演時，以明星需要好運的理由，以抽籤決定最後上場者，讓人出乎意料，甚至每集以塔羅牌、心理測驗等各種神祕玄妙的方式，決定出場表演人選，這9位充滿科幻、玄學概念的養成系女孩們，究竟還有什麼驚喜，就讓我們拭目以待！

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