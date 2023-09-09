未來少女／「紫月炙漾」揭密！製作人Aki鋪故事線　被封地科老師

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比起爭奪冠軍更重要的是，有沒有屬於自己的獨特故事性。Aki早就精心安排一條表演軌跡，要來講述紫月光女團的誕生，比起迎合喜好，他更著重把紫月光的宇宙概念說得完整，他坦言在《未來少女》的每場表演，都埋下層層遞進的概念，從第1集神祕出現的氛圍，到第2集降臨紫月光星球的歡愉氣氛，到第5集的日本團員Hina加入，9人初次合體氣場全開，開創紫月光宇宙的美麗新世界，拿下節目首次出現的100分，都在他的掌握之中，準備悄悄驚豔大家。
就像日本成員Hina的加入，其實也是ACEM原有安排，Aki透露，辦理Hina的工作簽證需要花時間，所以她晚了一點加入，以原先9名陣容亮相，等到Hina來台時再更換隊員，很溫馨的一點是，選擇該讓誰離開時非常糾結，誰都捨不得換，他找女孩們坐下來掏心長談，「最後隊長Rinii自願離開，說她沒有關係，她雖然沒辦法在節目上場表演，就在場外一直陪著大家練習、刁舞，給她們建議，我也滿感謝Rinii」。
「紫月炙漾在我們的故事線裡面，是一個非常重要的東西，它未來會有實體產品，大家可以敬請期待。」
到底什麼是紫月炙漾？幾乎一手包辦紫月光詞曲的Aki，以彷彿是地科老師的口吻，欣喜描繪這個他創造出來的奇幻新世界，「它是一個絕對零度的水元素，觸碰到普朗克溫度的火元素，撞擊的瞬間被紫月光照射後，所產生的產物」，這個神祕字眼未來會有實體產品，他選擇先賣個關子，希望粉絲能多多幫忙投票，一一解鎖紫月光的奇特宇宙觀。
Aki給紫月光的定位是「療癒系女團」，一個帶給大家歡樂、乘載著表演的軍隊，希望她們的光芒能療癒這個世界，讓粉絲們感到開心，「我禁止她們因為跳不好或是分數低這種狀況而哭，只能接受親情的哭跟喜極而泣的哭，所以第5集她們會哭是因為太開心，經歷前面成績不如預期、自信心下降，終於拿了100分，感覺恢復了一點自信心」。
充滿歡樂氛圍的紫月光，因為團員散發正能量，被製作人Aki選進這個團隊中，在《未來少女》首集表演時，以明星需要好運的理由，以抽籤決定最後上場者，讓人出乎意料，甚至每集以塔羅牌、心理測驗等各種神祕玄妙的方式，決定出場表演人選，這9位充滿科幻、玄學概念的養成系女孩們，究竟還有什麼驚喜，就讓我們拭目以待！
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