未來少女／就是這個光！紫月光挑選標準曝光　竟是團員散發光芒

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曾參與《菱格世代DD52》的Aki，有過協助選手訓練、選歌與編舞的經驗，讓他印象深刻的是有女孩主張只想要唱歌，希望舞蹈能配合改編得簡單點、覺得跳舞不重要，讓他不以為然，「現在的影音產業，一首歌不再是只有聆聽，它是一個能看的音樂，用視覺看的音樂，舞蹈也很重要，很多團體都會被質疑不會跳舞，我不想要看到這件事發生，才會在舞蹈的等級上拉得很高」。
對於外界認為紫月光的舞技多過星味，Aki也和團員們努力討論不要讓舞者感出現，設計不同表情、眼神和動作，要努力讓大家看見她們的不同，要創一條新的路出來，所以在評選組團成員時，堅持「舞技就是標準配備」，不能隨意捨棄，唱歌與跳舞一定要並行，經紀公司特別要求，表演時就算唱不好也絕對要開麥、不能假唱，藝人就該隨時準備好上場。
「我們很在乎品性，會從談吐之中去找她的品行的優缺點，然後決定我們要不要留下這個人。」
Aki表示，要挑選人真的要去現場見到她，才可以去想像她的魅力跟未來性，所以他從去年開始物色人選，悄悄潛伏在各種熱舞社表演、成果發表會、街舞活動，甚至是路邊觀察拍攝COVER舞蹈的素人，就是要當面找到有舞台魅力的女孩，就算有人選從IG丟履歷來，他的第一句話都是「我們先見面吧」，然後從面試去找品行優秀的人，前前後後從近百人開始篩選，最後挑選出最適合的10位組團參加《未來少女》。
除了第一印象要好，想要獲得經紀合約，還要經過公司層層考核才有機會，過程就像闖關一樣，必須擁有強大的抗壓性。Aki表示自己會隨意派發任務，要求女孩在短時間內練好COVER舞蹈拍影片，或者給她一本書寫讀後心得、看一部電影發表感想，希望孩子們在唱歌跳舞之餘可以充實自己的內涵，即便是收到不合理要求時，女孩們的態度決定了最後入選與否。
「我們沒簽約時就指派任務，課程照樣進行，一步一步到我們願意遞給妳合約為止，她非常想加入才有辦法撐那麼久，真的很有心的人目標明確。」
Aki接著露出神祕的微笑說，「這聽起來有點玄，但是我很喜歡看一個人身上背後有光的顏色，我能感受到一個氛圍，就是這個人背後是什麼光，然後我都會挑比較淺色系光的人，這也是我們在挑選的一個很重要的環節」，紫月光的10位女孩都是經過他親自見證，是散發溫暖色系光芒的人，想法比較純淨、正面。
從首集抽籤決定上場人選，紫月光的每次表演都有令人出乎意料的選擇標準，Aki強調團員都很認真練習，絕對沒有胡鬧，畢竟從百人徵選到最後，這幾位女孩的能力不容質疑，意志力非常強烈，彼此也有信任感，只是抽籤、心理測驗這些遊戲，讓表演徵選變得有趣。而最後在他手上拿到合約的人約為20人，其他人仍在教室繼續努力，等待新的機會，甚至到日本或韓國出道。
「我以前帶的選手比較偏E人，產生的問題是我不想要面對的，現在帶了一批I人後，又發現了新的問題，我在想怎麼解決這個問題。」
Aki自信地說，紫月光的舞蹈能力，是經紀公司最為自豪的，像25歲的Lyco母胎單身，每天就是投入練舞，沒有交男朋友的機會。不過這麼嚴格挑選出來的成員唯一的缺點，就是個性太溫和、有禮貌，「大家對女團的刻板印象可能是會競爭搶C位，在我們家剛好反過來，每次拍照所有人往旁邊撤，超好笑，這是我覺得目前來說最困擾的一個地方」。
紫月光團員服從性高，每個人上場機會也很平均，某次選C位選手，綜合評估後決定是Lyco，她的第一念頭不是開心，而是反問製作人「你要確定耶……」，甚至推薦其他團員唱歌更好，逗趣反應讓製作人哭笑不得，從現在風行的16人格MBTI特質，團體10人就有6個是內向害羞的「I人」，讓製作人相當苦惱，還主動提議要給她們一些獎勵福利，希望激起女孩們的野心。
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