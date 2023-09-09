未來少女／紫月光訓練軍事化！3種飲料不准喝　全員合宿當上班

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Aki認為，與團員正式簽約後，代表經紀公司願意挹注大筆資金在對方身上，彼此都要慎重看待，所以會要求成員「清空妳的人生」，瞄準目標就是人生只當藝人這件事情，當藝人也要像工作一樣，有規定的上下班時間，基本上每天的生活就是宿舍睡覺、教室排練，每天早上11點上班、晚上11點下班，每天按表操課，兩個禮拜休一次，比賽時有必要就得加班。
決定加入《未來少女》後，紫月光成員全體集宿，實施軍事化訓練，製作人Aki特地搬家到宿舍附近就近關照女孩們。在Aki精心安排下，宿舍、錄音室、練舞室幾乎都在同一條街上，步行時間不超過3分鐘，可以專心投入密集訓練，公司雖然沒有禁愛令，女孩們卻都笑說想談戀愛也沒辦法，每天公司、練舞室兩點一線，能接觸到的異性只有外送員。
「妳確定未來的方向是當藝人，那妳應該去尊重這件事，每天該做的就是把這一條路走好，她要專心的在跳舞、唱歌上，學業暫時休息一下。」
Aki以日本成員Hina為例，她從小打定志向當藝人，高中就讀演藝學校，每天純粹練舞，這就是對行業的尊重。夢威集團日本社長Angus笑說，自己也有當指揮家的夢想，不過前往日本留學後只能放棄這個交響情人夢，「其實夢威集團蠻多人都是這樣，我們成員有很多樂團歌手，跟經紀公司簽約過，可是教育體制因素或遭到家裡反對放棄，如今我們有能力就來培訓這些年輕人完成他們的夢想。」
ACEM積極培訓團員的自律性，讓她們能在舞台上展現自己最好的一面，連飲食都不放過，Aki透露女孩們不能吃甜食、油炸物、宵夜，更不能喝3種飲料，包括會造成牙齒染色的咖啡、茶，還有容易發胖的牛奶，他為了以身作則，去年減了10幾公斤，還獨創雞肉、海鮮、蔬菜特製的「小漂亮湯」給女孩們喝，某次難得讓她們放縱一下到夜市買宵夜，全由公司買單，結果女孩們的超大食量讓他驚為天人。
「我們有申訴專線，像是Lyco就經常來上訴，我都開玩笑叫她螞蟻，因為螞蟻上訴（樹）」。
被團員暱稱為「校長」的製作人Aki，在經紀公司的白板上寫滿心靈雞湯名言，訓練她們的人生觀念，還有他的個人專屬「申訴專線」，他信奉「不給解決辦法的批評就是幹話」，團員對嚴厲管理或表演設計有意見，可以帶著解決方法來找製作人聊聊，只要是好的建議就會被採納，不受限於上下階層關係，忽略女孩們的想法，他很歡迎大家溝通交流，「像Lyco就經常來上訴，我都開玩笑叫她螞蟻，因為螞蟻上訴（諧音：上樹）」。
女生們也透露，團體相處久了難免會發生爭執與摩擦，可是只要出現狀況，「校長」就會要求她們一起坐下來解決，開誠布公地說「今天所有言論不用負法律責任，出了教室，就是什麼事情都沒有了！」因為公司、藝人之間都能直話直說，不必擔心會被責罵，反而讓團員更有自律性，信服公司的管理方式，大家感情還越來越好。
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